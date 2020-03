Comercios deberán reducir al 50% la cantidad de clientes

Con el anuncio del quinto informe del Comité Operativo de Emergencias (COE), el gobernador Gerardo Morales enumeró una serie de disposiciones con las que se amplían las medidas de seguridad ya establecidas con la emergencia sanitaria y epidemiológica, la semana pasada. El informe fue emitido en presencia de miembros del gabinete provincial, en Infinito por Descubrir.

Entre las disposiciones previstas para los comercios, el mandatario aclaró que el horario de cierre de locales de consumo de alimentos como restaurantes, pubs, confiterías, será a la 1 de la madrugada, además que deberán atender al 50% de su capacidad. Esto será controlado por la Dirección de Industria y Comercio de la Provincia en conjunto con los órganos de control comercial de los municipios.

Para este mismo rubro, además dispuso que se deberá garantizar la provisión de insumos esenciales como alcohol, alcohol en gel, pañuelos, toallas, agua y jabón y la distancia entre mesa y mesa deberá ser de 1 metro y deberán garantizar los recaudos sanitarios para quienes concurren.

Respecto a los supermercados, Morales señaló que como primera medida deben reducir al 50% su capacitación de atención. Asimismo, advirtió que "según la Resolución 128 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción habrá control de precios de los insumos esenciales como alcohol etílico, alcohol en gel, algodón, barbijos, toallas, agua mineral, desinfectantes, lavandinas, entre otros, los cuales serán retroactivos al 15 de febrero. Estos podrán modificarse de acuerdo a la necesidad" dijo el mandatario a la vez que aclaró que se dispondrán los operativos de control necesarios a cargo de la Dirección de Industria y Comercio de la Provincia en conjunto con los órganos de control comercial de los municipios.

Según lo establecido, los precios de venta no podrán ser alterados por 90 días, pudiendo aplicarse las sanciones sobre desabastecimiento, por lo que pidió a las personas no exagerar con las compras. Si bien todavía no se impuso un límite de compra, los supermercados están habilitados para establecerlos.

Restricciones en ferias

Respecto a las ferias, las nuevas disposiciones obligan a numerar todos los puestos por pares e impares y fijar horarios de atención para cada numeración. "En el horario que atiende el par, no atiende el impar, lo que garantiza puestos de por medio" dijo Morales y aclaró que, si bien estas son las primeras medidas, se trabajará en conjunto con los municipios.

Administración Publica

Entre otros puntos el jefe del Estado provincial ratificó todas las medidas dispuestas a nivel nacional con respecto a la administración pública provincial sobre la no concurrencia de los empleados mayores de 60 años de edad como así también del personal con factores de riesgo como embarazadas, diabéticos, inmunodeprimidos y pacientes con insuficiencia renal.

Y anunció que se tomarán medidas adicionales para los empleados de la administración pública provincial. "Cada Unidad de organización debe reducir la cantidad de personal a un 50% de los empleados quienes prestarán servicio día de por medio. Un día estarán en su puesto de trabajo y otro día trabajarán desde su casa", informó mientras que aclaró que quedarán exceptuadas las áreas esenciales.

Y en el caso de matrimonios, deberán coordinar con sus respectivos trabajos para poder alternarse en el trabajo y en el hogar. Ante la disposición de estas normas adicionales Gerardo Morales recomendó a instituciones privadas adoptar medidas similares para disminuir la concentración en los lugares de trabajo.

Cierre de fronteras

En otro pasaje el gobernador informó ante la prensa que ya rige el cierre definitivo de las fronteras haciendo referencia a la circulación del virus en Brasil y Chile, países ahora considerados como áreas de circulación activa. "Los ciudadanos con nacionalidad argentina pueden regresar, los que tienen nacionalidad extranjera no pueden ingresar", aclaró. Indicó que desde el Gobierno provincial se está trabajando junto a Gendarmería para garantizar esta medida.

Hospital de Campaña

Así ante la confirmación de 9 nuevos casos de coronavirus en el país que lleva la cifra de infectados a un total de 65, entre las definiciones del COE se anunció la creación de un Hospital de Campaña. El mismo será instalado en la Ciudad Cultural ubicado en el barrio Alto Padilla. Se informó que la infraestructura tendrá una capacidad máxima de 200 camas.

"Los pacientes serán clasificados y, de acuerdo a su complejidad, quedarán en: observación, internación o aislamiento", indicaron.

Mientras que el hospital "San Roque" será reservado como el centro de mayor complejidad ante la pandemia contando con respiradores artificiales y terapia intensiva.

Por último, el gobernador Gerardo Morales ratificó la medida que establece la suspensión de clases dispuesta por la provincia, por un período de dos semanas.