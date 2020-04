Gaudio "rompió" la cuarentena y será citado por la Justicia

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Gastón Gaudio, y el productor televisivo Sebastián Ortega fueron acusados de romper el aislamiento social dictado por el Gobierno nacional, cuando habrían querido ir al supermercado de proximidad, en el barrio porteño de Recoleta.

Según el informe policial, el hecho se registró el domingo a la noche, cuando un efectivo que realizaba su recorrido habitual se encontró con ellos en la vía pública.

Siempre según el reporte, el policía explicó que tanto Gaudio como Ortega no pudieron justificar su presencia en la calle, por lo que les labró el acta correspondiente por violación al articulo 205 del código penal.

En esa norma se establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Sin embargo, en declaraciones al programa "Los Angeles de la mañana", de Canal Trece, Gaudio desmintió la acción y argumentó que estaba en camino al supermercado, ubicado sobre la avenida Las Heras.

"Son todas pavadas. Estaba abajo de mi casa yendo al supermercado chino de la esquina, pero ni siquiera pude caminar media cuadra y me paró el policía, que me hizo meter en la casa. Yo no firmé nada, no sé cómo me hizo el acta", descargó el capitán del equipo nacional de la Copa Davis.

Sin embargo, los efectivos de la comisaría vecinal 2 A le labraron una notificación, que derivó en una causa penal.

Gaudio y Ortega son amigos y viven con veinte metros de diferencia, aunque presuntamente no pudieron justificar su presencia conjunta en la calle.

El juez Rodolfo Canicoba Corral quedó a cargo de la causa que se le abrió a Gaudio, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que el magistrado dispuso que Gaudio y Ortega presten declaración indagatoria una vez que finalice el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado frente al avance del coronavirus.

El caso quedó radicado en los tribunales federales de Comodoro Py luego de que la Policía denunciara que el extenista y el productor televisivo no pudieron justificar su permanencia en la vía pública.

Según trascendió, cuando los oficiales les indicaron que debían firmar un acta en la que se asentaron los hechos, Ortega accedió mientras que Gaudio habría desistido de hacerlo.

Grave denuncia de Lukaku

El delantero belga Romelu Lukaku, del club Inter, de Italia, que tiene al argentino Lautaro Martínez, aseguró que la mayor parte del plantel presentó síntomas de coronavirus tras las vacaciones de Navidad y que todos “tosían y tenían fiebre”, y confesó que el central eslovaco Milan Skriniar estuvo a punto de desmayarse en un partido de Serie A ante el Cagliari el pasado 26 de enero.“Tuvimos una semana libre en diciembre. Volvimos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos, no es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y después de 25 minutos Skriniar tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya”, reveló en un directo en Instagram con la presentadora belga Kat Kerkhofs, mujer del jugador de Nápoli Dries Mertens.

El delantero belga está convencido de que tuvieron coronavirus. “Todos tosían y tenían fiebre. Yo también estuve mal; cuando tuve fiebre, tuve mucho más de la habitual. No tuve fiebre en años. Después del partido hubo otra cena con los invitados de Puma, pero les di las gracias y me fui directo a la cama. Nunca nos hicieron la prueba del coronavirus en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con certeza”, señaló, según la agencia DPA. Además, Lukaku relató cómo fueron esas primeras semanas de incertidumbre en el transalpino antes de decretarse el confinamiento obligatorio. “Regresé a Italia. Se nos permitió ir a casa por un tiempo, pero rápidamente nos volvieron a llamar. Mi compañero de equipo Diego Godín, por ejemplo, tuvo que agarrar tres vuelos para llegar a Uruguay. Después de unos días, tuvo que regresar"”, apuntó.

Final de la Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) prevé que la final de la Copa Libertadores se dispute “a fines de noviembre”, tal como está estipulado originalmente, de acuerdo a lo dicho por uno de sus principales directivos. A pesar de que aún no se tiene certeza respecto de cuándo terminará el daño provocado por la pandemia del coronavirus, Fred Nantes, director de Competencias del organismo, especificó que “en los ocho escenarios pautados tenemos que la (Copa) Libertadores terminará el 21 de noviembre”. El gerente de la institución sudamericana admitió, eso sí, que “no tenemos certezas respecto de cuándo se reanudará la actividad”.