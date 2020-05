"Por manipular animales los humanos somos los culpables"

La pandemia es una zoonosis y "el hombre tiene la culpa de que haya aparecido por manipular a los animales, por no adaptarse a la naturaleza y también destruirla", comentó César Güerzoni, referente del movimiento ambientalista y vegano en el país, y de la organización "Acción Animal".

En ese sentido, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "esta zoonosis viene del enjaulamiento, de la modificación genética y de sacar al animal de su ámbito natural, eso provoca cambios en ellos que no sólo son psíquicos, sino también físicos y fisiológicos provocando desórdenes. Esos desórdenes generan cosas como éstas, virus".

Dijo que esto provoca las pandemias, "entonces no es una cuestión de un punto de vista vegano o ambientalista esto que ocurre. Es una realidad concreta, y en las últimas pandemias que se dieron fueron por manipulación, hubo otras como la peste negra que se da por la rata. Antes se daba porque el hombre generaba un estado fuera de lo normal del animal, la rata vive en la basura que genera el hombre, pero llegamos a un punto de manipular al animal, eso es otra cosa mucho peor".

Asimismo sostuvo que "estamos evolucionando mal, cometiendo errores, maltratando al planeta. Nunca tuvimos tantos veterinarios para cuidar animales y nunca los maltratamos tanto, nunca tuvimos una medicina tan avanzada como la de hoy y nunca tuvimos tantos muertos como en esta pandemia. Quiere decir que lo que estamos haciendo lo hacemos bien pero lo aplicamos mal, que se aplica solamente si económicamente sirve, sino no".

Al consultarle su opinión sobre los animales que este último tiempo se vieron en espacios públicos por la poca circulación de personas que hay en las calles del mundo señaló que "esto es porque son curiosos, porque salen a ver lo que pasa, quizás no corre tanta contaminación como antes pero la situación es más que preocupante porque paramos un poco de contaminar, pero esto no es nada comparado a la cantidad de años en los que arruinamos el planeta".

Siguió diciendo que "es como decir que siempre me porté mal y maltraté mi cuerpo pero que durante un minuto de mi vida no lo hice, es poco y sirve muy poco. Entonces no hay que ser hipócritas, lo que vemos es cómo animales desorientados buscan un nuevo territorio, ven un planeta y tratan de adaptarse. De qué sirve que haya carpinchos en una plaza en Argentina, de qué sirve, si no paramos de maltratar animales".

El verdadero problema

Además explicó que esta situación no viene porque la sociedad manipula carpinchos y los domestica o porque matan pumas en la selva, viene por la manipulación directa de animales como ocurrió con un murciélago en China y en Argentina se hace con vacas, cerdos, pollos y peces en gran medida.

"Como en China no comen esos animales, la manipulación directa es con pulpos o murciélagos por ejemplo. Hubo pandemias por manipular camellos, cerdos, vacas, etc. entonces la enfermedad viene por manipular un animal. Está bueno que la gente vea que los animales sufren, que salen a la calle, pero está muy mal que no nos demos cuenta del verdadero problema", finalizó el ambientalista.

Mensaje para que la sociedad tome conciencia



“Después de la pandemia la sociedad, principalmente, debe informarse para saber por qué ocurrió esto a fin de que actúen y que vean la vida de otra manera de acá en adelante”. Así lo indicó el ambientalista César Güerzoni .También manifestó que “hay que saber que existe un mundo mejor y cercano pero no en doscientos años porque una persona si hace un cambio ahora lo va a ver en unos años. En poco tiempo podemos estar en un lugar distinto porque la naturaleza tiene esa capacidad de regenerarse”. “Tenemos que parar de asesinar el planeta porque somos los culpables. El primer mensaje es conciliador para que nos demos cuenta y el segundo es una advertencia, o mejor dicho es una amenaza del planeta. Si los humanos no paramos de degradar el ambiente y maltratar animales, no vamos a ser compatibles con la naturaleza y nos vamos a extinguir. La naturaleza no tiene el fin de exterminarnos pero si no planificamos nuestra vida en base a que vivimos en un ambiente natural terminamos quedando afuera”, aseguró.

Asimismo comentó que “los humanos siempre planificamos nuestra forma de vida por fuera de la naturaleza, talo árboles, lleno de cemento, armo empresas y contamino. No contemplamos la naturaleza, pero a partir de ahora lo debemos hacer”.

Día del animal

Para finalizar remarcó que por primera vez en la historia celebramos un Día del animal, que fue el pasado 29 de abril, donde los animales tuvieron poco impacto del hombre hacia ellos, ”esto pasa porque es la primera vez en 200 años o más donde el humano interfiere mucho menos. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar que la naturaleza se sanee”, dijo. Para finalizar expresó que “la mejor manera de no intervenir es no comiendo animales porque es algo que contamina menos. Hay mucha gente que elige andar en bicicleta y no en auto para no contaminar y está bien eso, pero no aporta tanto al ambiente si sigue comiendo carne. Por eso un ambientalista ecologista en bicicleta contamina cuatro veces más que un vegano en camioneta”.

Cadena alimenticia

El vegano y ambientalista también habló de que existe una falsa idea en la población de justificar que se alimenta de carne debido a la cadena alimenticia. En ese contexto afirmó que “cadena alimenticia es cuando el león se come a una cebra, que un sapo se coma moscas, y no es que un ser humano seleccione a un animal, lo manipule genéticamente para que tenga menos alas y más cuerpo, lo encierre durante años para sacarle huevos y luego lo mate para comerlo. Eso no es cadena alimenticia, es una perversa manipulación que encima nos enferma, diabetes, colesterol, obesidad, infarto, etc”.

Activismo en La Rural

Cabe destacar que Güerzoni además de ser fundador de la organización “Acción Animal” que rige en todo el país, también fue el ideólogo de la intervención que activistas hicieron el 28 de julio del año pasado en la Sociedad Rural de Buenos Aires, acción que tuvo grandes repercusiones en medios nacionales.