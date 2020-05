Fabricar: depositando y también quitando material

Por Carlos Armando Cruz, docente de Maimará

¿Han visto o escuchado del excelente trabajo que están realizando en las escuelas los alumnos, profesores y hasta niños con las impresoras 3 D? Si ese es el caso, también, es posible que en algún momento se hayan hecho la pregunta ¿cómo funciona? Bueno en esta oportunidad, quiero procurar una comparación de dos métodos de fabricación de piezas con distintas lógicas y métodos. Por un lado la impresión de una pieza plástica y por el otro lado, el mecanizado mediante una máquina herramienta. Como por ejemplo un torno industrial.

Para comparar, y solo a modo de ejemplo supongamos o imaginemos, la fabricación de un eje plástico de determinadas dimensiones. Ya que tanto en teoría como en la práctica se la puede construir: tanto con la impresora como con el torno. También, aclaremos que un eje es una pieza cilíndrica o de revolución. Pero veamos las diferencias.

¿Qué necesita la impresora 3D?

Como material, necesita un rollo o bobina de hilo plástico como una tanza de un espesor considerable, cuya punta va a un carro que contiene un inductor térmico que calienta al material, de modo que en un estado casi líquido lo va depositando capa tras capa. De esta manera, la pieza se conforma con el desplazamiento tridimensional del carro de la impresora, que a su vez movida por motores eléctricos y obedeciendo un programa, logra fabricar la pieza requerida sin desperdiciar material. También, luego de terminado el trabajo, puede reiterar la operación nuevamente las veces que se desee, ya que volverá a ejecutar el programa.

Ahora, hay quienes dicen que si el material fuese, por ejemplo, chocolate que llega al inductor, esta máquina podría decorar o conformar una infinidad de formas. También, se podría escanear el pie de una persona y luego fabricar el calzado. Sin duda las aplicaciones podrían ser infinitas. Por otro lado, el mecanizado necesita un material conformado o sólido de mayores dimensiones que las piezas que se desea fabricar. Y a través de una máquina herramienta se logra desprender el material sobrante en forma de virutas hasta lograr las formas y medidas requeridas. En ocasiones, se puede necesitar de varias operaciones con herramientas de corte distintas. Y distintos ritmos de trabajo. Hay que notar que en este método sobra material o se desecha un sobrante. Pero también trabaja con metales que tienen mayor punto de fusión que el plástico. Como el hierro las fundiciones ferrosas, bronce y hasta aceros, etc., siendo el fuerte de un torno, solo el trabajo de piezas cilíndric

Si este trabajo, de mecanizado, se realiza con un torno CNC, es decir con control numérico computarizado, al igual que la impresora 3D trabajará en forma automática obedeciendo un programa y animado con motores eléctricos, con la posibilidad de repetir exactamente el mismo proceso de trabajo indefinidas veces. Ahora, si bien en este ejemplo de fabricar un aje plástico, y que ambas máquinas las pueden realizar, no estoy diciendo que una reemplaza a la otra ya que son distintas con aplicaciones diversas, pero a su mismo tiempo conforman un potencial de trabajo y soluciones para el mundo de la industria que los estudiantes de las carreras técnicas no deben despreciar. Por esta razón, ¿se quedarán con una simple comparación? Seguro que no, deberíamos investigar más sobre las aplicaciones de ambos métodos y las tecnologías de fabricación, sus diferencias y similitudes y aun más, no deberíamos olvidarnos del moldeo y la fundición.