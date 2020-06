Cómo fue el regreso a las escuelas en el interior de Jujuy

Habló sobre los cuatro días en los que se habilitó la escuela y su contacto con alumnos antes de volver a la fase 1.Del martes a el viernes en Jujuy se activó el plan de Apoyo Escolar para zonas rurales jujeñas y algunos docentes volvieron a dar clases, en ese marco, Daniel Pérez, profesor de educación física de la escuela Nº279 “Abdón Castro Tolay” de la localidad que lleva el mismo nombre situada en el departamento de Cochinoca, contó su experiencia.

Son un total de ocho docentes entre maestros de grado y especiales en el establecimiento pero solamente él pudo asistir durante los cuatro días que se habilitó esta modalidad, martes a viernes, ya que antes de ayer quedó nula tras volver nuestra provincia a la fase uno de cuarentena.

Previo al este corto retorno desde la escuela se habían organizado para preparar la vuelta y cuatro de los ochos docentes aceptaron dar clases. Cabe mencionar que el plan de Apoyo Escolar otorgaba la posibilidad de que los maestros puedan optar por no ir.

Pero tres de los cuatro que habían aceptado volver no pudieron ir el primer día, martes, y tampoco el siguiente ya que en la noche de ese día se decretó la fase uno para el Gran Jujuy. Entonces solamente Pérez pudo asistir y en los cuatro días dio clases a unos 16 alumnos de primero a séptimo, aproximadamente la mitad del total de los que asisten a esa escuela.

“Volver a las aulas para mi significó venir a cumplir mis obligaciones como corresponde de mi carrera docente que son muchas para los que desempeñamos tareas en áreas rurales. Lo hice con toda la responsabilidad, haciendo lo mejor, dando lo mejor para la asistencia de los alumnos y de la comunidad general”, sostuvo, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Sobre los estudiantes indicó que “los chicos estuvieron muy contentos, con muchas ganas de volver a la escuela. No sé si será por ser el docente de educación física, pero demostraron mucho cariño y ganas de quedarse en la escuela. Mostraron mucha alegría”.

“Durante los pocos días que pudimos tener clases estuvimos haciendo foco en las medidas preventivas del coronavirus, dando información sobre la pandemia, donde surgió, como se expandió, cuales son los síntomas, las medidas de prevención, y hablamos de todo lo que los chicos hacían con normalidad y lo que ahora ya no pueden hacer. Como saludo de manos, el abrazo, el compartir una gaseosa, y todos los cuidados que hay que tener hoy en día para evitar el contagio”, añadió.