"Tengo ganas de volver a competir"

Darío Villarroel consagrado deportista jujeño asimila esta cuarentena fase 1 con total positivismo y mira con ansias poder volver al ruedo competitivo.

"Mike" no fue esquivo al reconocer que esta pandemia "me sirvió porque venía muy acelerado con el tema del documental que me estaban filmando que también se postergó y estaba previsto estrenarse en agosto en el Cine de las Alturas. Se avanzó bastante con todo y sólo quedaban detalles para terminarlo. Ahora hay que pensar con tranquilidad, cuidarse y aprovechar el tiempo en casa. Yo venía a full con muchas cosas y esto me sirvió para ordenarme y tomar un respiro".

Posteriormente adelantó que tenga ganas de volver a competir apenas se levante todo y mucho no sé de los otros atletas, por lo que yo me estoy pasando al Ifbb donde habrá más competidores y calculo que deben seguir entrenando pero la diferencia es que yo sigo día a día porque tengo un gimnasio en casa y eso es una ventaja. En cambio a ellos les debe costar un poco más porque en esta pandemia están cerrados o tienen que alquilar uno, pero en lo personal conforme porque puedo seguir mis trabajos físicos con total normalidad", señaló.

Por último Villarroel manifestó que "les recomiendo a la gente que hagan caso y escuchen todos los informes que hace el gobernador Gerardo Morales. Que traten de cuidar a la familia y a los demás porque este virus se propaga muy rápido. Hay que ser conscientes de todas las cosas que se recomiendan como es la higiene, el tema del alcohol, el uso del barbijo y estando en casa buscar la forma de cumplir y distraerse por el bien de todos. Esta es una pandemia a nivel mundial y sería bueno que todos pongamos un granito para que salgamos rápido de todo esto", acotando que "en lo personal uso el alcohol y cada rato estoy lavandome las manos. La veces que tengo que utilizar los elementos del gimnasio las desinfecto rápidamente. Estoy en mi casa con mi familia y si tengo salir lo hago únicamente para hacer las compras dentro de mi barrio. Siempre pensando en lo que vendrá en mi vida deportiva y si Dios quiere en noviembre si todo mejora tendré el Torneo Regional del Noroeste en Salta, un clasificatoria en Córdoba y el Sudamericano en Buenos Aires", concluyó.