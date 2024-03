Se juega la última fecha de la 1º fase del Apertura

Esta tarde se completa la última fecha del al 1º fase del Torneo Apertura de la Liga del Ramal de Fútbol Jujeño con cuatro encuentros que se jugarán en diferentes escenarios tanto en Cuarta División como en Primera.

Los más chicos los harán a partir de las 15 y a las 17 arrancarán los partidos principales. Entonces por la Zona A se medirán Defensores La Merced frente a Río Grande de La Mendieta en la cancha del Club Providencia.

Y en el estadio "Fernando Sembinelli" se cruzarán Atlético El Polo contra Club Parapetí. Es importante mencionar que no se programó el duelo que deberían jugar Deportivo Rodeíto ante Atlético San Pedro, ya que los primeros se bajaron de la competencia. Eso sucedió en la semana, en la reunión de Consejo Directivo, donde surgieron novedades, como la presentación de nota formal del Club Deportivo Rodeíto, en donde comunicó su no continuidad con sus diferentes categorías en el Torneo Apertura y no participación en el próximo certamen.

Mientras que por la Zona B se verán las caras Tiro y Gimnasia de San Pedro frente a Pumitas de Santa Clara en el estadio "Fortín" del barrio Belgrano.

Y del mismo modo, pero en la cancha del Club Parapetí se toparán Independiente San Pedro vs Atlético La Esperanza.

Además en el arranque de la presente instancia Atlético Providencia superó por 7 a 0 a Atlético La Merced en un partido que se disputó en la cancha del club victorioso.

En tanto que en Cuarta División, Atlético Providencia venció por 3 a 1 a Atlético La Merced.

Pese al resultado fue un lindo para el Club Atlético La Merced, ya que los "halcones" se presentaron en Primera y Cuarta división cumpliendo con la última fecha del campeonato con un nuevo conjunto de camisetas gracias al esfuerzo de muchos colaboradores. Y aunque en ambos partidos fueron con sendas derrotas se destaca el compromiso de seguir mejorando y trabajando en el bienestar de los jugadores y en todo lo que se viene.

A la vez es un estimulo para que los mismo jóvenes puedan seguir participando con el objetivo de mejorar a nivel grupal por el bien de la institución. Todos los aportes en medio de la situación económica que transitamos a nivel nacional son valoradas, ya que todo se hace cuesta arriba por la inestabilidad de los precios y costos pero más aún por cada vez se devalúa más nuestro peso. Por ello los "halcones" la próxima instancia buscarán enderezar el rumbo para encontrar el camino competitivo en el certamen.