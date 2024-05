Un padre necesita ayuda para poder costear una compleja intervención quirúrgica de su hija 

Gabriel Luna, un padre soltero de Rosario de la Frontera, necesita de la urgente colaboración de la comunidad para poder costear una compleja intervención quirúrgica a la que debe someterse su hija de 12 años de edad.

La pequeña fue diagnosticada de escoliosis congénita, una curvatura que va de lado a lado de la columna vertebral y que está presente al nacer.

La cirugía se realizará en el Materno Infantil de manera gratuita, pero los insumos quirúrgicos (de la Ortopedia de Salta capital), tienen un valor de 7.750.0000 de pesos y dicho presupuesto, es por una semana, ya que el mismo se irá incrementando con el paso de los días.



“Mi nena Ana Gabriela, tiene 12 años de edad y hace poco le salió un bulto en la espalda, no sabíamos qué tenía y la llevamos a los médicos acá en Rosario de la Frontera, la vio la doctora Pintos y el doctor Sosa y ambos médicos, la derivaron a Salta”, recordó a El Tribuno Gabriel Luna.

“Una vez que la derivaron, le hicieron múltiples estudios, resonancias, tomografía y otros tipos de radiografías y ahí le diagnosticaron que tenía escoliosis congénita, que viene desde el nacimiento. Este tipo de escoliosis no presenta dolores, lo que es algo raro y por eso, nunca nos dimos cuenta que ella vino con ese afección desde que nació”, contó.

Alta complejidad

El padre detalló la cirugía de alta complejidad a la que deberá someterse su hija para que a futuro tenga una mejor calidad de vida.

“Le tienen que realizar una cirugía que va desde la cervical hasta el coxis y tienen que sacarle tres vertebras para poder enderezarle su columna. Y en Acción Social de Salta, de la parte del Materno Infantil, me dijeron que los insumos les va a hacer imposible conseguirlos porque el Gobierno Nacional no está enviando los insumos por los recortes que hay, entonces, tengo que conseguirlos yo, eso incluye las varillas de cromo y titanio que son las que van de punta a punta por la columna, justamente para poder enderezarla”, señaló.

A su vez, recalcó que dichos insumos, “Cuestan muchísimo dinero, estamos hablando de un monto de 7.750.000 pesos, que es de la Ortopedia Magnus en Salta y otro presupuesto de la Ortopedia Bio ArTec en Córdoba, de 8.712.000 pesos.

Me dijeron que cuando ya consiga los insumos, recién me van a dar la fecha para la cirugía. Afortunadamente, la cirugía es gratis y la van a hacer los especialistas de columnas del Materno Infantil”.



Vale recordar que Luna, es padre soltero y tiene a cargo a sus dos hijos menores de edad, de 10 y 12 años de edad. Para poder subsistir, trabaja haciendo “changas” en un taller mecánico de Rosario de la Frontera. Además, cobra una pensión no contributiva por una invalidez de columna.

En ese sentido, expresó; “Trabajo en un taller haciendo limpieza y aparte, cobro una pensión porque tengo un problema de columna, entonces trato de cuidarme y no hacer muchos esfuerzos ya que le hace muy mal a mi salud”.

Para colaborar.

Los que puedan colaborar con la compra de insumos, deberán depositar al siguiente CBU; 01100445930044514585779, Alias; BeneficioAnaGLuna

Finalmente, el papá recalcó; “La gente que quiera colaborarme, puede hacerlo depositando la suma que puedan a mi cuenta de CBU. También agradezco a todos los que me están dando una mano para poder operar a mi nena”.