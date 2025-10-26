Votaron Leavy y el intendente Franco Hernández Berni

A las 10 de la mañana en la escuela Francisco Milanessi emitió su sufragio el senador nacional por Salta Sergio "Oso" Leavy, antes de partir hacia la capital de la provincia para esperar el resultado de las votaciones.

Media hora después lo hizo el intendente de Tartagal Franco Hernández Berni quien celebró "este día de la democracia a pesar de este contexto nacional de enorme recesión que vivimos los argentinos.

"En estos 22 meses tenemos la dicha de decir que en Tartagal se ha desarrollado un plan de obras públicas muy importante con todo lo que eso significa en términos de generación de puestos de trabajo y de bienestar para la vida de los vecinos. Hay zonas de nuestra ciudad donde se han abierto nuevos negocios porque la gente tiene gas, pavimento que hasta hace poco tiempo era solo un anhelo de miles de vecinos. Y la única realidad es que en estos 22 meses que estamos al frente del municipio nadie de Buenos Aires nos vino a dar una mano porque todo lo que se hizo fue un esfuerzo de la provincia y del municipio porque procuramos cada día ser un estado presente y eficiente que acompaña a la gente en cada día que transcurre", remarcó Hernandez Berni.

Denuncias cruzadas

Hernández Berni desmintió en forma categórica una denuncia que en la Comisaría Segunda de Tartagal formalizó el senador nacional por Salta Sergio "Oso" Leavy quien aportó la imagen de un vehículo del municipio supuestamente repartiendo ayuda social.

La filmación según Leavy fue realizada a las 9 y 30 de la mañana de un camión que transitaba hacia la comunidad del Kilómetro 6, cargado de gaseosas y alimentos.

Pero Hernández Berni desmintió la información y explicó que se trataba "de una filmación de un camión municipal que efectivamente repartía mercadería pero en mayo de 2023. Nosotros hacemos política con propuestas concretas, con obras que le mejoran la vida a la gente y me sorprendió una denuncia de este tipo pero que se queden tranquilo los tartagalenses porque es falsa" aseguró Hernández Berni.