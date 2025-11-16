Denuncian a una edil por fraude en compra de una fotocopiadora

El concejal Roberto Ávila cuestionó públicamente a su colega Alejandra Pato al afirmar que, durante su gestión al frente del Concejo Deliberante de Orán, habría comprado una fotocopiadora usada pero la habría facturado como si fuera nueva.

Avila formalizó su planteo a través de una nota dirigida al presidente del cuerpo legisaltivo, Carlos Suarez.

De acuerdo con su planteo, el equipo presentado como "cero kilómetro" ya tendría un uso previo significativo y, además, actualmente se encuentra fuera de servicio. Esta situación reforzó las dudas sobre la transparencia en la adquisición.

En declaraciones a Radio A, Ávila señaló que la sospecha surgió cuando la fotocopiadora dejó de funcionar a los pocos días de haber sido incorporada al organismo.

El historial no cierra

El concejal comentó que, al revisar el registro interno del aparato, detectaron una cantidad de copias impresas muy superior a la que corresponde al breve período en que estuvo operativa.

"La máquina falló de manera grave cuando se suponía que era nueva. No alcanzó a funcionar ni una semana. Al verificar el historial, aparecieron miles de copias previas, lo que nos hace pensar que el equipo ya venía utilizado", afirmó.

Alejandra Pato.

La denuncia tomó mayor visibilidad luego de que un medio local difundiera el audio del presunto proveedor, Germán Alberto Álvarez, representante de la empresa Autómata Import.

En ese registro, el hombre sostiene que advirtió desde un principio que se trataba de una fotocopiadora reacondicionada, aunque igualmente habría sido adquirida como nueva y al precio correspondiente a un equipo sin uso.

El rechazo

Alejandra Pato es conocida por su rol de fuerte opositora al Ejecutivo municipal y por sostener un discurso centrado en pedidos de informe y exigencias de transparencia. Hasta el momento, la concejal no emitió declaraciones, sin embargo, en sus redes publicó un comunicado negando enérgicamente todas las acusaciones, a las que calificó de infundadas, maliciosas.