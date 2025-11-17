Reforma laboral: La UIA reclama formalidad y mayor base tributaria

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, renovó ayer el pedido de avanzar con reformas que impulsen la formalización y amplíen el universo de contribuyentes en el país.

En una entrevista por Radio Rivadavia, el titular de la entidad industrial puso el foco en la baja cantidad de contribuyentes que sostienen la estructura tributaria nacional.

Al respecto, sostuvo que "hoy tenemos un problema, que solamente 1.000 CUIT representan el 50% de la recaudación y 10.000 CUIT son el 75%", remarcando que el objetivo principal para los próximos años debe ser "lograr que se agrande la base de la pirámide".

En este marco, Rappallini instó a buscar mecanismos que permitan a más actores sumarse al pago de impuestos, haciendo referencia a la necesidad de trabajar con los regímenes de monotributistas y responsables inscriptos, en línea con lo que está analizando la administración de Javier Milei.

Sobre este aspecto, el dirigente respaldó la idea de revisar los regímenes actuales. Puntualizó que "evidentemente hay que buscar algún camino con los monotributistas, también con los responsables inscriptos y ver de qué manera se genera un escalonamiento para que más empresas se sumen a pagar impuestos y no estén en la informalidad".

Rappallini valoró que estas líneas de trabajo coinciden con lo que evalúa la administración de Javier Milei, que analiza ajustes en los regímenes simplificados y los esquemas de tributación.

La reforma del sistema tributario tuvo la semana pasada días de alto voltaje en la discusión pública, a raíz de versiones acerca de que el Ejecutivo podría eliminar el Régimen Simplificado para pequeños y medianos contribuyentes, conocido como monotributo. Desde Casa Rosada surgió una contundente negativa a que eso vaya a suceder de la que tomó parte incluso el presidente Javier Milei.

Respaldo social

Por otro lado, el líder de la UIA se refirió al contexto político posterior a los comicios, destacando el espaldarazo que el presidente Milei obtuvo en las urnas, al reconocer: "Me parece que todo el mundo está en una posición totalmente distinta que antes de las elecciones".

En esa línea, manifestó que "ha habido una ratificación por parte de una gran mayoría de la sociedad en el gobierno de Milei y su política", señalando que el mandatario "no está escondiendo lo que quiere hacer, sino que lo dice claramente y ha tenido un respaldo de la sociedad muy importante".

Apoyo con reservas al acuerdo

Tras el anuncio del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, la UIA celebró el entendimiento aunque dijo que espera la letra chica del convenio para pronunciarse sobre los alcances sectoriales que tendrá. Sostuvo que este acuerdo "permitirá a la Argentina promover su desarrollo industrial integrándose al concierto de países occidentales que respetan las reglas del comercio internacional".