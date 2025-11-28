Estudiantes primarios de la Escuela Jean Mermoz y  Fragata Libertad tendrán robótica

En el mes de agosto, el intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos firmó un convenio con la Escuela de Educación Técnica “General Rudecindo Alvarado”, mediante el cual los estudiantes de la institución se comprometieron en transmitir sus conocimientos y experiencias en robótica a los alumnos de la Escuela Especial “Jean Mermoz” y de la Escuela “Fragata Libertad”.

A partir de este acuerdo, la Escuela Técnica ya comenzó a trabajar activamente con la Escuela Fragata Libertad, y los estudiantes de la Técnica ya están transmitiendo conocimientos y realizando actividades prácticas con los alumnos de esa institución, dando inicio al proceso de formación en robótica.

En el caso de la Escuela Jean Mermoz, integrada por niños de primaria con discapacidad, la comunidad educativa, con el acompañamiento del municipio, está organizando acciones solidarias para recaudar fondos destinados a la compra de los kits de robótica que utilizarán próximamente, tal como la habían hecho en la Escuela Fragata.

La Secretaria de Gobierno, Fátima Chocobar, coordina este proceso junto a familias y directivos, brindando apoyo institucional y acompañando la organización de las actividades solidarias que permitirán avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas.

Gracias a este convenio y al trabajo conjunto entre escuelas, familias y municipio, los estudiantes de la Técnica ya comenzaron a compartir sus conocimientos, mientras que los niños de Jean Mermoz y Fragata Libertad se integran progresivamente al proyecto de robótica de la ciudad.