Supervisan la cárcel de Metán y la unidad juvenil

El secretario de Justicia, Javier Mónico, recorrió la Unidad Penitenciaria N° 2 de Metán, la Granja Penal "Virgen del Carmen" y el Dispositivo del Régimen Penal Juvenil de la jurisdicción.

Durante su recorrido, el funcionario inspeccionó las condiciones de infraestructura, funcionamiento operativo y necesidades prioritarias. Estuvo acompañado por funcionarios penitenciarios, lo que permitió relevar aspectos de gestión y fortalecer el trabajo institucional.

En el Dispositivo del Régimen Penal Juvenil, se entregaron elementos destinados a las tareas de mantenimiento y soporte logístico, con el objetivo de contribuir a las condiciones de funcionamiento del establecimiento y las actividades previstas para adolescentes alojados en el marco del régimen vigente. Se trata de: un televisor, una heladera, una moto guadaña, un generador y una bomba de agua.

Por otra parte, recorrió el Centro Comunitario de Mediación de San José de Metán, que funciona en el edificio de Ciudad Judicial, donde fue recibido por la mediadora Cecilia Díaz. En la oportunidad, dialogaron sobre la prestación del servicio en la zona, la atención a la comunidad y la articulación institucional para fortalecer el acceso a mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Las actividades desarrolladas se enmarcan en las líneas de trabajo de la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia.