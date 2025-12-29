Trece municipios, al plan nacional Promover Verano

El Programa Promover Verano en Argentina, impulsado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, seleccionó a trece municipios de la provincia de Salta para recibir apoyo financiero destinado a proyectos de promoción, innovación y digitalización de la oferta turística local.

Las localidades beneficiadas en la convocatoria federal son Angastaco, Animaná, Cachi, Chicoana, Ciudad de Salta, Coronel Moldes, Guachipas, Iruya, La Caldera, Payogasta, Cerrillos, San Lorenzo y Seclantás, que podrán acceder a recursos para fortalecer su posicionamiento turístico de cara a la próxima temporada.

La iniciativa está orientada a municipios de todo el país y busca potenciar el desarrollo del sector a través de campañas de promoción digital, mejoras en la infraestructura de atención al visitante y la incorporación de herramientas tecnológicas. Con su integración al programa, los destinos salteños seleccionados podrán ampliar su visibilidad a nivel regional y nacional, diversificar sus propuestas y mejorar la experiencia turística.

Estas acciones se enmarcan además en la planificación integral de la temporada de verano que lleva adelante la Provincia, con el objetivo de sostener y consolidar a Salta como un destino competitivo durante todo el año, más allá de los picos estacionales.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó la importancia del acompañamiento nacional. "Este impulso llega en un momento clave para fortalecer nuestra competitividad. Promover Verano es una herramienta que nos permite potenciar el trabajo de los municipios, diversificar la oferta turística y ampliar las oportunidades de crecimiento en cada comunidad beneficiada", señaló.

