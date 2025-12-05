Valle de Lerma: Bienestar Policial y Penitenciario

La Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario organizó una jornada de formación destinada a policías del Distrito de Prevención 10 que se desempeñan en dependencias de Campo Quijano, San Luis, La Silleta, entre otras. La capacitación fue sobre herramientas de oratoria, comunicación asertiva, salud emocional, mediación aplicado en diferentes contextos orientado al bienestar y acompañamiento del personal en actividad. Los temas fueron desarrollados por profesionales de la Dirección de Género de la Policía, de la Dirección de Jurídico, de la División de Bienestar Policial, División Psicosocial, Capellanía institucional con la cooperación de mediadoras de la Secretaría de Justicia. Cabe destacar que desde la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario se llevan adelante distintos programas de capacitación sobre distintos temas a miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Fin de año seguro

La Policía de Salta refuerza el trabajo preventivo de seguridad en zonas comerciales, gastronómicas, bancarias, turísticas y de masiva concurrencia. Hay intensos controles en locales de venta de pirotecnia y expendio de bebidas alcohólicas, que se extenderán hasta el 7 de enero de 2026.

La Policía Vial intensifica los controles vehiculares y de alcoholemia en las distintas jurisdicciones. Rige en Salta la Ley Tolerancia Cero Alcohol que establece severas sanciones para conductores con graduación etílica.

Efectivos de los 14 Distritos de Prevención de la provincia intensifican los patrullajes en lugares estratégicos de mayor aglomeración de personas como corredores gastronómicos, comerciales, bancarios, turísticos, entre otros a fin de prevenir la comisión de delitos y contravenciones.