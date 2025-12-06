PUBLICIDAD

21°
6 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
La gran final de la MLS
Detenido por pedido de captura
Narcotráfico en Argentina
DeCoArte Cerrillos
Frontera caliente
El Carril
Día Internacional de la Discapacidad
tránsito reducido
Circuito Mundial de Seven
aviones f-16
Municipios

La mejor Navidad del Valle se va a vivir en Rosario de Lerma

Desde las 20:30 horas, los vecinos podrán disfrutar de una celebración pensada para compartir en familia y dar inicio al espíritu navideño que ya se apodera de nuestra ciudad.
Sabado, 06 de diciembre de 2025 11:05
Rosario de Lerma se prepara para vivir una noche especial este 8 de diciembre, cuando el tradicional Árbol de Navidad de la Plaza Coronel Torino vuelva a encenderse como símbolo de unión, esperanza y alegría para toda la comunidad.

Desde las 20:30 horas, los vecinos podrán disfrutar de una celebración pensada para compartir en familia y dar inicio al espíritu navideño que ya se apodera de nuestra ciudad.

La ceremonia iniciará con la bendición y el encendido del árbol navideño, seguido por la presentación de los bailes tradicionales a cargo de los grupos de villancicos, el espectáculo musical de la Orquesta Infanto Juvenil Municipal, y un concurso de disfraces que invita a los más pequeños a participar y divertirse. 

Además, los presentes podrán disfrutar de “Dulce Navidad”, una propuesta recreativa especialmente pensada para que niños y niñas vivan la magia de esta fecha representada por la agrupación de murga humorística Risamanía.

Un árbol construido con manos locales

El árbol navideño y todas sus decoraciones fueron realizadas de manera artesanal por trabajadores municipales, quienes dedicaron tiempo, creatividad y compromiso para lograr una ornamentación prolija, atractiva y, sobre todo, segura para quienes visitan la plaza.

El intendente Sergio Ramos destacó especialmente el trabajo de los equipos de Obras y Servicios, en particular de las secciones de electricidad, obras y carpintería, responsables no solo de montar el árbol sino también de acondicionar espacios públicos, reparar instalaciones, colaborar en escuelas y llevar adelante múltiples tareas que mejoran la infraestructura de la ciudad todos los días.

“Queremos revalorizar el esfuerzo de nuestros trabajadores municipales, porque detrás del encendido hay manos y vocación de servicio. Cada detalle está hecho con dedicación y amor por nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal.

El encendido del Árbol de Navidad es más que una tradición: es un encuentro que fortalece los lazos comunitarios y celebra la identidad local. Rosario de Lerma invita a todas las familias a sumarse y disfrutar de una noche llena de música, colores, dulzura y espíritu navideño y en donde además siempre están los emprendedores locales que en cada evento pueden vender y generar ingresos para sus familias.

