General Güemes: Soldados continentales reciben subsidio por única vez

En un acto que tuvo lugar el viernes 11 en el Centro Cultural 13 de Febrero de la ciudad de Gral. Güemes, el intendente Carlos Rosso, hizo entrega de un subsidio a 22 soldados continentales, en reconocimiento al aporte realizado por cada uno de ellos, en la lucha por la recuperación de las Islas Malvinas. "Es cierto que ustedes no estuvieron en combate, ni enfrentaron al enemigo, pero estuvieron listos para ser movilizados hacia las islas, algunos fueron custodios de las fronteras con Chile, donde los ingleses tenían sus bases, otros llegaron hasta Buenos Aires; eran unos jóvenes que no eligieron ser militares, pero vivieron la presión de saber que en cualquier momento los enviaban al combate" expresó Rosso durante la entrega, en respuesta al porqué del reconocimiento económico otorgado.

Cada uno de los convocados, recibió un sobre con $250.000 por única vez, quedando la puerta abierta para que, en el 2026, un subsidio mensual sea tratado por el Concejo Deliberante, para que forme parte del presupuesto anual municipal.

Para los soldados continentales, las gestiones por un reconocimiento dieron inicio en el 2023 con el armado de una comisión, manteniendo reuniones con los miembros del Concejo Deliberante para plantearles esta situación. Reuniones similares fueron mantenidas con autoridades del Ejecutivo municipal. "Tuvimos un eco favorable a nivel local. Desde el Concejo Deliberante logramos un reconocimiento con la entrega de certificados por nuestra participación en la Guerra por Malvinas, algo que posteriormente se replicó en otras localidades, lo que nos permitió comenzar a trabajar a nivel Provincial" manifestó Ángel Reyes. Para los continentales, una de las trabas que tuvieron fue la impuesta por los soldados declarados Héroes de Malvinas, quienes no los reconocen como ex combatientes.

Respeto y admiración

Cada soldado continental, considera que su función también fue importante durante el conflicto. Si bien no estuvieron en un campo de batalla, estuvieron siempre listos para ser embarcados. "Todos estuvimos bajo bandera, en esos momentos realizábamos el servicio militar obligatorio, no nos dijeron váyanse a la casa; no. Por el contrario, nos hicieron entrega de todo lo necesario para ser trasladados al lugar del conflicto bélico. Claro que muchos teníamos miedo, pero estábamos dispuestos a realiza el viaje, algo que finalmente no se concretó" dijo José Cardozo, quién aclaró que nunca se quisieron comparar con los Héroes de Malvinas, a quienes admiran y respetan.

La difícil situación de uno de los iniciadores de la gestión

"Por ahora las puertas no se nos abrieron a nivel provincial, pero seguimos trabajando, por el momento solo contamos con un proyecto elaborados por el diputado Germán Rallé, que esperamos pueda ser tratado y aprobado por sus pares" manifestó Angel Reyes.

Rubén Tejerina, uno de los iniciadores de las gestiones.

La comisión a nivel provincial de los soldados continentales, aún se encuentra en formación y las gestiones para lograr una personería jurídica continúan. "Si logramos obtener la personería jurídica, podremos realizar muchas más gestiones a nivel provincial y nacional, además de obtener ciertos beneficios de los que hoy no podemos contar, por no estar regularizados" expresó el dirigente Reyes.

Uno de los iniciadores de esta lucha, que acompañó todas las gestiones llevadas a cabo hasta el momento, fue Rubén Tejerina, un soldado continental que el pasado domingo 29 de Junio, sufrió un grave accidente de moto, quedando hospitalizado sin haber podido recobrar la consciencia hasta el momento. "Los médicos dicen que sigue estable, superó la operación de las heridas en la cabeza, pero sus pulmones se vieron afectados por el ingreso de una bacteria que le generó una pulmonía, que según los médicos estaría controlada. Por ahora no hay mejoría pero tampoco un retroceso, debemos seguir esperando" manifestó su hermano Raúl Tejerina, quién recibió el subsidio entregado por el intendente Rosso, un dinero que le va a permitir a su familia, hacer frente a una parte de los gastos generados por esta lamentable situación.