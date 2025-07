Buscan aliviar las odiseas de los toldeños

La cordillera no es el mayor obstáculo que enfrenta la comunidad de Los Toldos, sino su aislamiento. Esa localidad fronteriza del noroeste de Salta es, literalmente, una isla argentina a la que solo se puede acceder con normalidad a través de Bolivia. Por falta de caminos, sus pobladores deben salir del país y reingresar por Aguas Blancas para acceder a bienes y servicios básicos. El senador del departamento Santa Victoria, Luis Altamirano, impulsa un acuerdo binacional para simplificar los cruces.

Para llegar a un hospital, comprar víveres o realizar un trámite bancario, los toldeños deben cruzar hacia territorio boliviano, llegar a Bermejo y desde allí reingresar al territorio argentino a través del puente internacional con Aguas Blancas. Solo así logran llegar a Orán, ciudad que funciona como su nexo más directo con la red de servicios del resto de la provincia.

En esos periplos, penan con controles migratorios y aduaneros diseñados para turistas o comerciantes. Demoras, requisitos documentales y controles repetidos convierten su vida cotidiana en una carrera de obstáculos. "Los toldeños tienen que salir del país para moverse dentro de su propia provincia. Es una situación que no se puede seguir tolerando. Hace falta un acuerdo binacional que reconozca esta particularidad fronteriza", expresó el legislador.

La iniciativa del senador norteño cuenta con el apoyo del gobierno provincial y el acompañamiento de funcionarios nacionales.

A pesar de estar en suelo salteño, Los Toldos no cuenta con caminos de acceso directo por territorio argentino. Esta situación, histórica y estructural, hace que la vida de sus habitantes gire en torno de la logística boliviana. Alimentos básicos, insumos escolares y hasta los medicamentos llegan por Bermejo. Los alumnos que viajan para estudiar lo hacen por Aguas Blancas. No eligen esa ruta: no tienen otra. "La falta de conectividad terrestre por Argentina hace que Bolivia no sea una opción, sino su única posibilidad de movilidad y abastecimiento", recalcó Altamirano.

Permisos y controles simplificados

En las últimas semanas el senador del departamento Santa Victoria, Luis Altamirano, intensificó las tratativas con funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General de Aduanas para articular una solución legal y operativa para los residentes de la localidad fronteriza de Los Toldos.

La propuesta impulsada por el legislador contempla, como base legal específica para residentes toldeños, un registro voluntario, permisos de tránsito simplificados y condiciones aduaneras más flexibles.

Con ese objetivo, se está organizando un conversatorio binacional, previsto en principio en Orán, al que se invitará a autoridades argentinas y bolivianas. Se espera la participación de representantes de la Cancillería, Migraciones, Aduanas, Gendarmería Nacional y las respectivas contrapartes bolivianas, para avanzar con un acta de entendimiento que luego pueda ser elevada como propuesta oficial.

Altamirano subrayó que no se trata solo de un tema logístico, sino de un acto de reparación. "Los Toldos representa el extremo más vulnerable del federalismo: una comunidad argentina encerrada por la desidia de la infraestructura y olvidada por décadas", acotó.