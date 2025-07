Prohíben el auto despacho de combustibles en estaciones de servicio de Metán

Teniendo en cuenta que el gobierno Nacional impulsa la desregulación del expendio de combustibles y que esta medida atenta contra las fuentes laborales de los playeros, el legislativo de San José de Metán aprobó hoy, por unanimidad, un proyecto de ordenanza que prohíbe el auto despacho.

La iniciativa es del concejal Federico Delgado, quien consideró que esta situación permitiría a los clientes de combustibles de nafta y gas oíl operar los surtidores con la modalidad de autoservicio. “La federación de entidades de combustibles de la provincia de BS AS, expresó que el Gobierno Nacional está equivocado con respecto al auto despacho de combustibles, por gravísimos problemas de seguridad”, indicó.

Delgado consideró que tanto los playeros como los dueños de estaciones de servicios reciben permanentemente capacitaciones para prevenir todo tipo de inconvenientes.

“En nuestra ciudad existe además el inconveniente de que sólo hay cuatro estaciones de servicio y son más de 20.000 los automóviles y motocicletas, además de todo tipo de maquinarias y camiones. Con esta situación es de imaginarse el amontonamiento y largas filas de clientes tratando de aprender a operar el sistema”, indicó en el proyecto de ordenanza aprobado por unanimidad en la sesión de hoy.

“Un error en la colocación de la manguera u otra situación podría significar un incendio o explosión descomunal teniendo en cuenta el fluido de que se trata. Como consecuencia lógica y natural si se permite el auto despacho quedarían sin trabajo los operadores del actual sistema de venta de combustible. Y la situación económica del país y de nuestra región no da para más desempleados”, remarcó Delgado.

“Como legisladores de nuestra comunidad debemos cuidar nuestras fuentes de trabajos para evitar el desempleo. Es deber del Concejo Deliberante de nuestra ciudad dar el ejemplo en esta problemática y generar la legislación adecuada”, indicó.

Por lo tanto la normativa señala que todas la estaciones de servicios existentes y las que se habiliten en el futuro deberán estar atendidas por personal especialmente capacitado para el rol de incendios y en la aplicación de normas de seguridad para el expendio de combustible por surtidor. Asimismo los empleados deberán adquirir todas las capacidades necesarias para actuar en situaciones de emergencia.

Las estaciones de servicio que no observen lo indicado en los artículos precedentes serán sancionadas con la clausura preventiva del local, hasta tanto se tomen las medidas adecuadas para el cumplimiento de la ordenanza, que para su implementación debe ser primero promulgada por el Ejecutivo Municipal.