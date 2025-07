Samec: cobraban por horas no trabajadas

"Había personal que venía una vez a la semana con 30 horas y encima se les subían las horas de guardia", reveló el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, al poner en funciones ayer al nuevo director del Servicio de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofes (Samec), el médico Daniel Romero, en un acto realizado en la sede del organismo, sobre avenida Arenales al 1100.

Mangione explicó que la decisión de designar nuevas autoridades en el Samec surgió a partir de una auditoría que permitió detectar serias "avivadas" en el funcionamiento del servicio, en especial vinculadas al control del personal. "Estoy nombrando esto, pero las coberturas tienen que ser hechas, porque hay personal... y también tenemos que regularizar los horarios, porque había gente que venía una vez a la semana con 30 horas y encima se les subían las horas guardias. No sé si me explico con respecto a eso", sostuvo ante los medios presentes.

El nuevo responsable del Samec, Daniel Romero, fue el primer gerente del Hospital Papa Francisco durante la pandemia. Es un profesional de extensa trayectoria en el sistema público de salud, y su designación responde a la necesidad -según expresó Mangione- de "oxigenar" el funcionamiento del servicio de emergencias.

Prácticas inadecuadas

El ministro subrayó que los problemas detectados en el Samec no son recientes. Según indicó, el propio director saliente reconoció que ciertas prácticas inadecuadas estaban naturalizadas desde hace tiempo. "Él me dijo que era un vicio que venía de hace años acá, eso es lo que me explicó. Pero bueno, entonces eso hay que corregirlo", señaló Mangione.

"No hablé de irregularidades", aclaró el ministro, al remarcar que sus dichos no deben ser malinterpretados, aunque sí insistió en que "había cosas que estaban mal hechas".

Durante el contacto con la prensa, Mangione también fue consultado por un caso reciente que generó repercusión pública: el traslado de un paciente accidentado en una camilla, en lugar de una ambulancia, durante una intervención de la UEM (Unidad de Emergencias Médicas). El ministro respondió que en ese momento las tres ambulancias disponibles estaban en servicio, y que esa información puede verificarse mediante el sistema de geolocalización. "Estaban todas atendidas y lo sabemos porque están controladas con GPS. Muchos no lo saben, pero sí es así. Sabemos el momento, el horario en que salen, cuánto demoran, cuánto tardan en llegar a diferentes lugares", dijo.

Y agregó: "Creo que con muy buen criterio trasladaron al paciente en la camilla porque estaba ahí cerca. De todas maneras, ya veníamos planeando hace tiempo reforzar el sistema con otra ambulancia".

Sistema de turnos

Finalmente, el ministro anunció que el sistema de otorgamiento de turnos se digitalizará con el objetivo de evitar que personas tengan que hacer fila durante la madrugada. "Vamos a poner el sistema por WhatsApp y por vía web, para evitar que la gente esté a las madrugadas, con este frío, haciendo turno", expresó.

Y denunció que hay personas que lucran con esta situación en distintas localidades de la provincia: "Se les va a terminar el negocio a varios, porque en diferentes partes están los famosos turneros. Son personas que cobraban... mirá, yo llegué a ver hasta 100 mil pesos que cobraban por hacer fila".

Mangione aseguró que, pese a los cuestionamientos que pueda recibir por avanzar con estas medidas, no retrocederá: "Obviamente que me van a golpear porque no les gusta que les rompa el negocio, pero en realidad lo único que yo busco es el bienestar de cada salteño, y en eso estoy firme. No voy a dar el brazo a torcer".