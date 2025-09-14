El Milagrito Cerrillano: la fe también se vive en Cerrillos, con misa y procesión

Este lunes 15, cuando miles de fieles se congregarán en la Catedral Basílica de Salta para honrar al Señor y la Virgen del Milagro, en Cerrillos se vivirá una celebración especial: el Milagrito Cerrillano.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con la misa en la parroquia San José, y luego la comunidad saldrá a las calles para acompañar en procesión las réplicas de las imágenes sagradas.

El recorrido tendrá como punto de partida el templo sobre Egidio Bonato y seguirá por Rivadavia, Sarmiento y Hugo Saravia Cánepa. Después continuará por Necochea, paralela a las vías del tren, hasta Mitre. Finalmente, la columna de fieles regresará a la parroquia por Sarmiento y Ameghino.

De esta forma, quienes no puedan viajar a la ciudad de Salta tendrán en Cerrillos su propio espacio para rezar, agradecer y renovar la fe en comunidad.