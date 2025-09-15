Metán: Programa "Cine en comunidad"

A través de las gestiones que viene realizando la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San José de Metán, los estudiantes del 2°6° CB TT de la Escuela de Educación Técnica N° 3133, y a la profesora María Bonotto comenzaron a transitar el Programa Cine en Comunidad junto a la tutora seleccionada Patricia Mompó.

El Programa Cine en Comunidad se enmarca en el Plan de Fomento Audiovisual IDEA y busca generar herramientas que posibiliten una mirada propia pensando la realización audiovisual de una manera más horizontal y participativa.

El Plan de Fomento IDEA - Impulso al Desarrollo Audiovisual es un programa diseñado para impulsar y promover la producción cinematográfica y audiovisual en la Provincia de Salta y generar contenidos de interés público para su difusión en medios audiovisuales.

El Plan es diseñado con la participación del sector audiovisual de Salta para crear un plan consensuado, eficaz y pertinente a las necesidades de desarrollo de la actividad que genera mucho entusiasmo.