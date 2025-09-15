VIDEO. Milagro en Salta: Concierto de campanas y vigilia

Anoche, las campanas de la Catedral Basílica de Salta volvieron a convertirse en protagonistas de la celebración del Milagro. Los fieles que colmaron la plaza 9 de Julio y se agolparon en las puertas del santuario vivieron un momento emotivo, cuando pasadas las 23, comenzó el tradicional Concierto de Campanas. El intenso repiqueteo del campanario, acompañó las oraciones de los devotos, que entre lágrimas y emoción, viven a pleno la celebración más grande de la provincia.

Luego se desarrolló la misa de medianoche como preludio de lo que se vivirá con la procesión y la renovación del Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro.

Entrada la madrugada del lunes, cientos de fieles esperaban el momento para ingresar a la Catedral, cuyas puertas permanecerán abiertas toda la noche.

Fotos y Video: Gentileza Claudia Zapata