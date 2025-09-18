¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
18 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones 2025
NARCOTEST
Clima en Salta
Precio del dólar
Escándalo de los audios
Metán
Copa Libertadores
Accidentes de tránsito
Precio del dólar
Elecciones 2025
NARCOTEST
Clima en Salta
Precio del dólar
Escándalo de los audios
Metán
Copa Libertadores
Accidentes de tránsito
Precio del dólar

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1510.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Intensa tormenta con granizo azotó parajes de Rivadavia Banda Norte

Lugareños y conductores reportaron que entre la noche del miércoles y la tarde de hoy cayeron cerca de 180 mm de agua sobre la ruta 81. Los parajes Los Baldes, La Entrada y Hickman fueron los más afectados por el granizo.
Jueves, 18 de septiembre de 2025 22:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una fuerte tormenta con granizo afectó en las últimas horas a un amplio sector de Rivadavia Banda Norte, sobre la ruta 81, dejando importantes acumulados de agua y daños en viviendas rurales.

 

 

Según cálculos de los propios lugareños, entre la noche del miércoles y la tarde de este jueves se habrían registrado unos 180 mm de lluvia en la zona.

 

 

Los parajes Los Baldes, La Entrada y Hickman fueron los que más sintieron la fuerza del fenómeno, con granizo intenso y calles anegadas.

 

 

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD