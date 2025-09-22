PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
22 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

FMI
Crematorio Güemes
Carpas de salta
Balón de Oro
Balón de Oro
Salta
Reina Provincial de los Estudiantes
Joaquín V. González
FMI
Crematorio Güemes
Carpas de salta
Balón de Oro
Balón de Oro
Salta
Reina Provincial de los Estudiantes
Joaquín V. González

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

El Galpón recibió como heroína a Agustina Peñalva Moya, primera princesa provincial de los estudiantes

Se trata de Agustina Peñalva Moya, de 16 años. El año que viene la elección de la reina estudiantil de Salta se realizará por primera vez en esa localidad.

Adrián Quiroga
Lunes, 22 de septiembre de 2025 20:20
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La representante del estudiantado del departamento de Metán, Agustina Peñalva Moya, de 16 años, fue recibida como una heroína en El Galpón, luego de ser electa como princesa primera en la elección provincial, que se llevó a cabo en General Güemes.

La galponense, Agustina, que fue distinguida por su belleza, carisma y humildad,  también logró que la elección de la reina de los estudiantes salteños se realice el año que viene, por primera vez, en esa localidad del sur provincial.

El sábado por la tarde la joven llegó a la plaza principal de su pueblo en la autobomba de los bomberos voluntarios y allí la recibieron con mucha alegría, familiares, vecinos, amigos y  sus compañeros  de la escuela Agrotécnica.

“Me siento muy feliz y creo haber representado bien al departamento de Metán y a mi querido pueblo de El Galpón porque al principio tenía muchas dudas, no sabía si presentarme y después me eligieron reina departamental. Estoy muy agradecida con todos por el apoyo tan grande que me dieron, me hicieron sentir muy bien desde el primer día”, dijo Agustina a El Tribuno.

“En la elección en General Güemes si estaba un poco nerviosa y creo que salió todo bastante bien. Nos hicimos amigas con las otras candidatas y cuando subí al escenario pude ver a mi hinchada de El Galpón y se me fueron los nervios”, destacó la primera princesa provincial de los estudiantes.

“Estoy muy orgullosa por haber podido lograr que la elección provincial se realice el año que viene en El Galpón y porque se va a desarrollar por primera vez en este lugar. No estaba enterada del hermoso recibimiento que me hicieron cuando llegué a mi pueblo. Había mucha gente en la plaza principal, nos juntamos con mi familia e hicimos una caravana, todos estaban felices”, destacó Agustina Peñalva Moya.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD