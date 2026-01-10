Inauguraron 350 metros de pavimento en calle Juramento

Recientemente se dejó habilitado el pavimento sobre calle Juramento, de la localidad de Campo Santo, lo que permitirá a los vecinos del barrio PROVIPO y Centro contar con una nueva vía de traslado de un sector a otro de la ciudad, brindándoles una mejor calidad de vida. El intendente Ignacio Taché, acompañado por el senador Enrique Cornejo y el diputado Germán Rallé, habilitaron el tramo que consta de 350 metros de pavimento sobre una arteria de cinco cuadras, desde la ruta provincial 11 a solo 4 cuadras de la plaza central, recorriendo todo el lateral Este del complejo polideportivo "Roberto Romero", atravesando las dos cuadras del barrio Provipo, hasta terminar cortando la calle Párraga.

"Es una bendición este pavimento porque cuando llovía nos llenábamos de barro, tenemos cerca una acequia de riego que cuando se desborda nos inunda, tornando todo el lugar en un lodazal difícil de transitar, ahora esperamos que el agua evacúe más rápido, que no se produzca tanto barro, y podamos circular con seguridad a pesar de la lluvia. Nos toca cuidarlo, todas las familias están notificadas que no podrán romperlo para realizar ninguna conexión de agua o cloaca, esas conexiones la hicimos antes de que inicien los trabajos", manifestaron los vecinos luego de la inauguración.

"Una promesa de campaña"

La obra se realizó en tiempo récord, en solo dos meses el trabajo estuvo terminado, se colocó hormigón de gran resistencia para garantizar su durabilidad. "Esta obra fue una promesa de campaña, cuando visité a estos vecinos me dieron a conocer los problemas que les generaba no contar con sus calles en condiciones, era un barrio olvidado, nosotros les pusimos primero, iluminación led, y ahora asfaltamos su calle principal" manifestó Taché.

Entre las obras próximas a inaugurarse, se encuentra el tercer y último tramo de adoquinado de la calle principal del pueblo de Cobos: "A pesar de la crisis, pudimos contar con el acompañamiento del gobierno provincial para la realización de obras de mediana envergadura, pero de suma importancia para nuestra comunidad" finalizó.