El natatorio de Campo Santo, un alivio para el calor extremo

Las elevadas temperaturas que afectan al departamento Güemes, con un promedio de 35º y hasta 41º, siguen sin dar tregua. El domingo, el termómetro marcó 40º a pleno sol y con el inicio de las vacaciones, las familias fueron a buscar alivio al natatorio de Campo Santo, que acaba de abrir sus puertas y ya convocó a más de 400 bañistas en una jornada. Al calor se le suma una sequía que no se condice con lo que ocurre en el resto de las localidades, donde las lluvias llegaron en forma torrencial, mientras que por el Valle de Siancas se registraron lloviznas aisladas.

Una situación que se debe destacar, es que, a pesar de la falta de lluvias, no hubo problemas con el servicio de agua potable como en temporadas anteriores, esto se debe a la puesta en funcionamiento de varios pozos de agua habilitados en los últimos años, que fueron una respuesta a las manifestaciones populares por la falta del servicio en la ciudad.

"Estamos contentos con haber podido habilitar el natatorio a principios de diciembre, la concurrencia es superior a la esperada, pero nuestro complejo es muy grande y no tenemos problemas con la capacidad" expresó el intendente Ignacio Taché.

El natatorio está disponible para la comunidad de martes a domingo, con horarios de 15 a 19 a excepción de los domingos, que es a partir de las 10.

Muy accesible para todos

El complejo Roberto Romero, cuenta con espacios para la realización de otros deportes como fútbol, básquet, pádel, vóley, con lugares de esparcimientos, con parrillas al aire libre, además de un parquizado que permite a los visitantes tomar sol, disfrutar de un mate.

"El costo para el uso de la pileta es muy económico, lo recaudado es para productos para mantener el agua limpia" explicó Andrés Vargas, director de Deportes.