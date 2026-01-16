Cerrillos: familias recibieron sus escrituras

El acto fue encabezado por el intendente Enrique Borelli junto a Silvina Avilés, titular de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado, y contó con la participación de vecinos de los barrios Congreso Nacional, Las Tunas, Juan Pablo II y Los Álamos. Con esta entrega, el municipio de Cerrillos alcanza los 240 títulos de propiedad otorgados en los dos primeros años de gestión de Borelli.

"Junto al Gobierno de la Provincia y nuestra área de regularización dominial logramos articular un arduo trabajo y hoy vemos los resultados: 240 escrituras entregadas en dos años de gestión. Esperamos llegar a las 300 antes de fin de año", destacó el intendente Borelli.

El jefe comunal subrayó además el valor simbólico y social de esta entrega: "Este es un acto de justicia para los vecinos que adquirieron su terreno y que con esfuerzo lograron pagarlo. Ahora tienen la tranquilidad de saber que nadie podrá quitárselos".

Entre los beneficiarios se destacó el caso Monona Morales, una vecina que esperó más de 40 años para acceder a su título de propiedad: "Estoy emocionadisima, después de tanto tiempo de espera llegó la escritura. Gracias a las autoridades por esta gestión; ahora sé que mis hijos tienen un hogar", dijo.

En el acto de entrega también participaron la diputada nacional Pamela Calletti, el senador Gonzalo Caro, el diputado Carlos Jorge, funcionarios municipales, trabajadores del área de Tierras y Bienes del Estado y familias beneficiadas.