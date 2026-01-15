Sanción a Flybondi por cancelaciones sin aviso

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción a la empresa Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo, señalando que, además, se registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales.

La empresa respondió mediante un comunicado indicando que la situación comenzará a normalizarse a partir de la incorporación al servicio de cuatro nuevas aeronaves.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, tomó esta decisión "cumpliendo con su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo", según indicaron fuentes oficiales.

Las quejas de los usuarios fueron recabadas, de manera gratuita, a través de la página web de ANAC (www.argentina.gob.ar/anac) ante lo que consideraron una vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas.

Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios.

Estas actas dan inicio a un sumario administrativo y, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

"La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020", indicaron las fuentes.

En tanto, añadieron que, "el Gobierno Nacional ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas. El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes".

En los últimos días, en plena temporada alta y comenzando la segunda quincena de enero, se reportaron más de 22.000 pasajeros afectados en la aerolínea de bajo costo, que además anuló 125 vuelos regionales entre el jueves pasado y lunes 12, día en el que se cancelaron 20 de los 76 vuelos previstos, mientras que el domingo se suprimieron otros 20 sobre un total de 74.

Lo que comunicó la empresa

Fuentes de la empresa, indicaron que la programación "se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota" y que la situación "comenzaría a normalizarse en el transcurso de esta semana, cuando se habiliten para las operaciones las cuatro aeronaves recién arribadas". "Flybondi informa que su operación aérea se encuentra en proceso de regularización, tras las afectaciones registradas en parte de su programación durante los últimos días"