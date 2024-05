Misiones: el Gobierno provincial advirtió que echarán a los policías sublevados

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, aseguró que la "sublevación" de la Policía provincial es "inadmisible" y lanzó una dura advertencia para los efectivos que se plieguen a la medida al sostener que serán echados de la fuerza.

Según especificó Pérez en declaraciones radiales y consultado por el posible despido de los agentes, resaltó la existencia de una “denuncia penal y esa denuncia determinará las responsabilidades”.

En esa línea, sumó: "No pueden utilizar bienes del Estado para protestar. Está fuera de la ley". Además, afirmó que los policías cometieran un cúmulo de acciones como los “28 móviles policiales que fueron robados” y están “siendo utilizados para cualquier cosa”

"No toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”, añadió. Por la tarde, un grupo de policías tenían planificado reunirse con autoridades gubernamentales para encauzar el conflicto que lleva una semana.

El grupo es encabezado por el vocero de la Policía misionera, Ramón Amarilla, que ayer aseveró que “no son delincuentes”, al enterarse de que la Justicia local libró oficios para recuperar los móviles que están en la protesta hace varios días, e instó a que “si los quieren, que los vayan a buscar”.

Según Amarilla, uno de los comisarios del Comando Radioeléctrico les informó la medida luego de que el pedido se efectuara, durante la mañana de ayer, por el titular de la Fiscalía de Instrucción N°6, René Casals.

“Nosotros solo queremos solucionar nuestra cuestión salarial. Ellos dicen que los móviles no están operativos, pero hoy mismo trasladamos a un señor al hospital con uno de esos vehículos. Vengan, les daremos las llaves”, afirmó Amarilla.