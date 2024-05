Javier Milei tras los rumores de salida de Posse: "Luego de la Ley de Base, todo el gabinete queda bajo análisis"

El presidente Javier Milei no descartó una posible salida de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y aseguró que tras el desenlace de la Ley Bases habrá una revisión de resultados, que incluirá a todos los ministros.

“Cuando uno gestiona tiene hitos, nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases. La Ley Bases puede salir bien o puede que no salga. Esa situación va a llegar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados, queda bajo análisis todo el Gabinete. No Posse solo, todos los ministros. Se revisan todos”, adelantó el Presidente, en una jornada en la que crecieron los rumores sobre la salida del titular de ministros de su cargo.

Al ser consultado específicamente sobre si Posse seguía en Casa Rosada, Milei no respondió, pero sostuvo: “El que no funcionó, se cambia”.

“Si sale Bases, tenemos que ir a la segunda parte, entra (Federico) Sturzzenegger como ministro”, ejemplificó el Presidente y dijo que actúa como un “directos técnico” que no arma el equipo igual si juega contra el Real Madrid que contra “Sacachispas”.

Los rumores sobre el malestar con Posse de parte del círculo íntimo del Presidente comenzaron hace algunos días y se intensificaron en las últimas horas.

La ausencia del jefe de ministros en el acto que encabezó este miércoles Milei en el estadio Luna Park dispararon las versiones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a negar esa posibilidad y ratificó a Posse en el cargo, aunque el Presidente evitó descartar esa salida.

"Esto salió de la mía"

Durante la entrevista con el periodista Luis Majul, Milei justificó su show en el Luna Park al asegurar que su acto se financió con regalías de su libro derivadas a la empresa que pagó el alquiler del estadio. "Esto salió de la mía", explicó el mandatario nacional, luego de que se le cuestionara el financiamiento de ese evento.

Al hacer referencia a la presentación en la que también cantó una canción de La Renga, Milei destacó que nunca perdió su rol de “jefe de Estado”.

En ese sentido, consideró que se apegó a esa figura cuando la militancia empezó a reclamar con cánticos que la ex presidenta Cristina Kirchner vaya presa y él eligió no contestar con su pensamiento para no interferir con la Justicia.

Minutos después, al hablar sobre la ex mandataria nacional, Milei sostuvo que es “la jefa de la banda” y que pronto estará "presa".

También, al hablar de la suba del dólar blue en los últimos días y negó que haya sido “una corrida”.

En ese marco, atribuyó el cambio en la moneda estadounidense a la demora de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso.

“Si sale la Ley Bases podemos bajar el impuesto País”, dijo Milei.

Milei en la revista Time

Sobre la tapa de la revista TIME, resaltó “debo ser del 10° argentino en salir en esa revista. Me parece que algún mérito debo tener. A quien me dijo ‘fenómeno barrial’ no le está yendo bien”, dijo en referencia la economista Ricardo López Murphy. “Queremos hacer de Argentina el 4° Polo de Inteligencia Artificial en el mundo. Argentina había quedado en la intrascendencia del mundo”, agregó al mencionar sus reuniones con empresarios y el propio Elon Musk.

El Presidente descartó una "corrida"

En medio de la suba del dólar, el Presidente aclaró que “no es una corrida porque el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares y hoy está comprando. Antes había un problema de atraso y ahora de corrida. Es verdad que se deprecia el valor del peso pero hay que mirar lo que está sucediendo”. “La mirada correcta de ver es que en el mercado había una euforia sobre la Ley Bases y el empantanamiento que se genera en Senado hizo que el precio de los bonos cayeran y el riego país subió. El tipo de cambio requiere más tipo de interés”, dijo y agregó: “No nos preocupa porque no vamos a ceder el equilibrio fiscal. Morimos con la botas puestas. ¿Me puede generar un contratiempo? Sí”.

Contra Kicillof

Milei también apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que tildó de “incapaz superlativo”, y sostuvo que en 2027 La Libertad Avanza (LLA) se quedará con el control de la provincia.

“No solo que le vamos a ganar en el 25, sino que en el 27 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires”, enfatizó Milei.

Consideró que el mandatario bonaerense es “un incapaz superlativo” y “cuesta encontrar a alguien tan incapaz”.

“No le alcanzan los recursos y va y pone recursos en otras provincias mientras tiene la provincia dinamitada”, evaluó Milei, en referencia a la entrega de patrulleros que hizo Kicillof a Santa Fe.

El jefe de Estado aseguró que "el problema de la inseguridad es impresionante y deja indefensos a los bonaerenses".

A la vez, cuestionó a Kicillof y al resto del kirchnerismo por “proteger” a dirigentes que hace “cosas aberrantes”, en referencia a la denuncia por abuso sexual que recae sobre el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

“Cuando aparecen haciendo cosas aberrantes los protegen, es la doble vara kirchnerista”, subrayó el mandatario nacional.