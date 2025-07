El Chaqueño Palavecino despidió a su gran amigo: "Federico ha sido el alma del folclore, uno de los grandes"

Tras conocerse la noticia de la muerte de Federico Córdoba, de Las Voces de Orán, una leyenda del canto popular salteño, colegas, músicos, amigos y seguidores comenzaron a despedirlo con mensajes de cariño y admiración. Uno de los primeros en expresarse fue el Chaqueño Palavecino, quien lo definió como su "padrino artístico" y le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales:

"Hoy el folclore está de luto. Se fue mi padrino artístico, el querido Federico Córdoba. Dueño de una voz inconfundible y de una humildad que lo hacía aún más grande. Fue un amigo entrañable, un referente de esos que dejan huella para siempre", dijo.

En diálogo con El Tribuno, Oscar "Chaqueño" Palavecino recordó con profunda emoción al músico oranense y destacó la huella humana y artística que dejó: "Federico ha sido el alma del folclore, el alma de su conjunto, amigo de todos. No solamente del artista. En la familia del folclore estamos todos conmovidos. Realmente no creíamos que se iba a ir tan pronto. Teníamos esperanza de que se cure", relató visiblemente afectado.

El Chaqueño recordó los últimos encuentros con Córdoba, en distintos festivales, y expresó la angustia por su deterioro físico: "La vez que lo vi en El Carril, hace poco, estaba muy inflamado, muy hinchado. Me contó cuando comenzó su problema, que no podía comer, que estaba comiendo poco… ya no podía tomar su vino, acompañarnos, porque estaba mal. Muy pensativo, calvo y bajo, pensando todo lo que le iba a pasar".

También habló del golpe emocional que significó para Córdoba la muerte de su hijo, un dolor que -según relató- lo acompañó hasta el final. El artista salteño compartió con Córdoba innumerables escenarios, entre ellos la Serenata a Cafayate, donde solían cerrar las madrugadas entre bromas y zambas.

"Hemos estado juntos realmente. Para mí una tristeza grande, querido Fede. Hemos hablado mucho de todo lo que nos podía pasar, no solamente del canto y de la música, sino familiarmente", dijo con tono triste.

Desde Uruguay, donde está de gira, Palavecino confesó que no podrá viajar a despedirlo y relató un homenaje improvisado que realizó en un canal de televisión.

LOS NOCHEROS: "Se lo extrañará"

"Es un momento bravo para los cantores. Se lo va a extrañar al Fede, al amigo, al compañero. Siempre tan histriónico, ocurrente… Nos quedamos con un recuerdo hermoso de los últimos tiempos, cuando vino a grabar y a participar del programa Nocheros en la Mesa. Tenemos imágenes de él guardadas en el corazón y en la retina", dijo Rubén Ehizaguirre, de Los Nocheros.

ZAMBA: "Él era música"

"Estoy muy triste, se fue un amigo de la ruta, un hermano, un tipo gracioso, cariñoso, que amaba profundamente nuestra música. Orán debería hacerle un monumento, porque gracias a él se hablaba de cultura, de música, de identidad. Tapaba con su arte lo que muchas veces se decía solo por lo malo. Él era otra cosa: él era orgullo del norte", dijo Zamba Quipildor.

TERNÁN: "Era querido"

"La partida de Federico ha dejado una gran tristeza en la comunidad folclórica. Era muy querido por todos, por los changos que guitarreamos y por la gente en general. Se va un referente del folclore tradicional, de los pocos que mantenían viva la llama del folclore auténtico salteño. Nos deja un profundo dolor. Federico, hasta siempre, amigo", dijo Roberto Ternán, músico y autor.