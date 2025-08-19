Huracán perdió con Once Caldas y se quedó afuera de la Copa Sudamericana

Huracán perdió 3 a 1 ante Once Caldas (en el global el conjunto visitante venció 4 a 1) y quedó afuera de la Copa Sudamericana, por el partido de vuelta de los octavos de final. El encuentro se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Los colombianos jugarán ante el vencedor de Mushuc Runa e Independiente del Valle.

Matko Matko Miljevic, de penal, marcó a los 39 minutos para el globo pero un minuto más tarde empató Dayro Moreno. Encima, a los 45 minutos, fue expulsado Juan Bisanz en el local.

En el complemento amplió Michael Barrios para los colombianos a los 20 minutos y más tarde fue expulsado Miljevic por lo que el local quedó con nueve hombres. Sobre el final del partido, a los 43', Moreno puso el 3 a 1.

En el primer partido de la serie, el elenco colombiano venció al “Globo” por 1-0. El único tanto de aquel enfrentamiento llegó de la mano del centro delantero Dayro Moreno, quien tras esa conversión se convirtió en el máximo goleador del club.

