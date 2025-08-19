PUBLICIDAD

19 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
La LIga de España
Empleados públicos
alerta del anmat
Suecia
Especial
Andrés Gil
Salta
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Deportes

Vélez ganó, pasó a cuartos de la Libertadores y espera por Racing o Peñarol

Maher Carrizo yTomás Galván convirtieron los goles de la victoria del fortín.
Martes, 19 de agosto de 2025 20:59
Un Vélez en levantada le ganó sin inconvenientes a Fortaleza de Brasil, por 2 a 0, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores (en el global se impuso con ese mismo resultado ya que la ida fue 0-0). Ahora el fortín se medirá en cuartos de final con el ganador de Racing y Peñarol que juegan esta noche desde las 21.30. 

El encuentro se disputó en el estadio José Amalfitani, desde las 19, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas mientras que su compatriota Heider Castro estuvo en el VAR y la transmisión fue de FOX Sports.

Maher Carrizo convirtió a los siete minutos del primer tiempo el 1 a 0 para el fortín y a los 28 minutos amplió  la ventaja Tomás Galván.

