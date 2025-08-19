Vélez ganó, pasó a cuartos de la Libertadores y espera por Racing o Peñarol

Un Vélez en levantada le ganó sin inconvenientes a Fortaleza de Brasil, por 2 a 0, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores (en el global se impuso con ese mismo resultado ya que la ida fue 0-0). Ahora el fortín se medirá en cuartos de final con el ganador de Racing y Peñarol que juegan esta noche desde las 21.30.

El encuentro se disputó en el estadio José Amalfitani, desde las 19, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas mientras que su compatriota Heider Castro estuvo en el VAR y la transmisión fue de FOX Sports.

Maher Carrizo convirtió a los siete minutos del primer tiempo el 1 a 0 para el fortín y a los 28 minutos amplió la ventaja Tomás Galván.