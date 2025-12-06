Detienen 70 tn de droga antes de entrar al país

En una de las operaciones antidroga más grandes de los últimos años, fuerzas especiales de la República del Paraguay frustraron el avance de un convoy narco que se preparaba para ingresar a la Argentina con una carga monumental: más de 70 toneladas de marihuana.

Los dos camiones se hallaban repletos de marihuana y, al parecer, tenían una ruta liberada en algún horario en Argentina, según interpretan los policía de Paraguay que participaron del procedimiento histórico por sus dimensiones.

La acción se desarrolló en horas de la madrugada, cuando la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) irrumpieron en la zona de Canindeyú, interceptando una caravana que partió desde Villa Ygatimí con destino a Saltos del Guairá, paso estratégico para el contrabando hacia territorio argentino.

El despliegue fue cinematográfico: 19 vehículos interceptados, entre ellos dos tractocamiones, un camión de doble eje, 14 camionetas y 2 automóviles. La tensión escaló a balazos, dejando como saldo cinco detenidos, entre ellos Andrés Medina Britez y Mauro Zarza Suárez, este último herido, y un miembro del grupo criminal muerto identificado como Sergio Daniel González Aguilera.

La carga de cannabis sativa -considerada histórica por su volumen- será trasladada a la base regional para su pesaje definitivo y posterior destrucción, informaron fuentes de la vecina República.

Las autoridades de ese país aseguran que la magnitud del cargamento evidencia la dimensión de la red que opera en la frontera, y subrayan que el destino final era Argentina, donde iba a ingresar al mercado ilegal.

Este operativo se convierte en un golpe estratégico al crimen organizado, quebrando una logística montada para inundar de marihuana el norte argentino. La SENAD y el CODI continúan rastreando a otros integrantes de la red, convencidos de que esta acción no solo desarticula una ruta, sino que marca un precedente en la lucha antidroga en la región.