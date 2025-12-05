PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
6 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Narcotráfico y Droga
Narcotráfico
Aguas del Norte
Autos de Colección
Torneo Nacional de Ligas
Narcotráfico y Droga
Narcotráfico
Aguas del Norte
Autos de Colección
Torneo Nacional de Ligas

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

¡Histórico! El Sub-13 y Sub-15 de la Liga Salteña se consagraron campeones argentinos

Los más chicos, con uno menos, vencieron a la Liga Confluencia de Río Negro 2 a 0 y los más grandes se impusieron en la gran final a la Liga de Neuquén por 1 a 0.
Sabado, 06 de diciembre de 2025 01:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Misión cumplida. Por primera vez en la historia de los campeonatos nacionales de Ligas, Salta se consagró campeón dejando a dos categorías en  lo más alto del podio argentino.


De esta manera, el seleccionado de la Liga Salteña de Fútbol de la categoría Sub-13 se coronó Campeón Argentino del Torneo Nacional de Ligas al vencer en la final al combinado de la Liga Confluencia de Río Negro. Los goles del equipo salteño fueron anotados por Lautaro Fernández y Alan Suárez. 


El equipo conducido por Alejandro Frezzotti jugó con un jugador menos cuando iba ganando 1 a 0 en el inicio del encuentro por la expulsión de Giovanni Lazarte. 


Por su parte, también en la gran final jugada en el estadio de la Liga Cordobesa, el seleccionado salteño de la categoría Sub-15 se coronó campeón del Torneo Nacional de Ligas al derrotar  a la Liga de Neuquén por 1 a 0 con gol de Valentino Figueroa. 


El equipo dirigido por Gustavo Módica, que mostró supremacía en momentos complicados del encuentro, finalmente levantó la copa nacional del certamen que organizó el Consejo Federal de la AFA.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD