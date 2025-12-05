¡Histórico! El Sub-13 y Sub-15 de la Liga Salteña se consagraron campeones argentinos

Misión cumplida. Por primera vez en la historia de los campeonatos nacionales de Ligas, Salta se consagró campeón dejando a dos categorías en lo más alto del podio argentino.



De esta manera, el seleccionado de la Liga Salteña de Fútbol de la categoría Sub-13 se coronó Campeón Argentino del Torneo Nacional de Ligas al vencer en la final al combinado de la Liga Confluencia de Río Negro. Los goles del equipo salteño fueron anotados por Lautaro Fernández y Alan Suárez.



El equipo conducido por Alejandro Frezzotti jugó con un jugador menos cuando iba ganando 1 a 0 en el inicio del encuentro por la expulsión de Giovanni Lazarte.



Por su parte, también en la gran final jugada en el estadio de la Liga Cordobesa, el seleccionado salteño de la categoría Sub-15 se coronó campeón del Torneo Nacional de Ligas al derrotar a la Liga de Neuquén por 1 a 0 con gol de Valentino Figueroa.



El equipo dirigido por Gustavo Módica, que mostró supremacía en momentos complicados del encuentro, finalmente levantó la copa nacional del certamen que organizó el Consejo Federal de la AFA.