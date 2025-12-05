El CACS cierra el exitoso 2025 con un homenaje a los hermanos Rechiutto

Un cierre de lujo. El Club de Autos de Colección de Salta realizará hoy el cierre de un exitoso año deportivo durante un encuentro que se llevará a cabo a partir de las 13 en la sede del Huiaco.

De esta manera, encabezado por su presidente y el multicampeón Fernando Nocetti y el vicepresidente Alfredo Valdez Diez, la entidad levantará sus copas por un 2025 lleno de actividades que finalizó hace unos días con la final del Torneo Teco Racing.

Pero lo cierto es que en la oportunidad, la entidad homenajeará a los hermanos Alfredo y Juan Recchiuto, carroceros experimentados que construyeron en 1956 el primer y único auto fabricado en Salta. Con ingenio, herramientas básicas y una convicción férrea, se propusieron diseñar y construir un automóvil íntegramente hecho acá. Su objetivo no era sólo demostrar sus habilidades: querían probar que la provincia tenía el talento suficiente como para albergar una fábrica de vehículos. Un orgullo.

Cabe recordar que el el apasionante torneo Teco Racing 2025 de los autos de colección, tuvo un cierre lleno de adrenalina y emotividad hace dos semanas, en donde 37 binomios de Salta, Jujuy y Tucumán compitieron en la exigente prueba por la mayor precisión de sus vehículos.

De esta manera, en la sexta y última edición del año, la dupla integrada por el Nocetti y su nieto Alejandro, lograron subirse a lo más alto del podio tras imponerse con un Fiat 1500 modelo 1963, durante la verdadera fiesta que se llevó a cabo en el barrio privado de Las Liebres, en San Lorenzo Chico.



Cabe destacar que las pruebas fueron fiscalizadas por el también campeón salteño Alfredo Valdez Diez, actual director de Teco Racing.

El evento contó además con la participación del ministro de la Producción de la Provincia, Martín de los Ríos; el presidente de "Las Liebres", Martín Oviedo; la titular de la Fundación del Azul, Elena Cataldi y el presidente de la Fundación Meta Pué, Carlos Fallo.

