Una mujer de la policía federal, traficante de cocaína

Una oficial de la Policía Federal fue detenida en plena ruta por transportar 14 kilos de cocaína ocultos en su vehículo. El arresto, que se produjo durante un control policial en Paso Cerrito, provincia de Entre Ríos, derivó en una investigación judicial con ramificaciones en Buenos Aires y Misiones.

La detención ocurrió durante un procedimiento de rutina ejecutado por el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos. En el marco de la inspección, los policías identificaron anomalías estructurales en el rodado. La sospecha motivó el uso de un can narcodetector, que indicó la posible presencia de droga.

Los agentes extrajeron nueve bultos desde el auto con un peso de 14 kilos de cocaína, según confirmaron las pruebas de campo y pericias de la fiscalía. La mujer quedó detenida.