"La reforma laboral avanza en la quita de derechos"

El candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, se reunió ayer con trabajadores y referentes sindicales en Mar del Plata y realizó una fuerte crítica a la reforma laboral que busca impulsar el gobierno de Javier Milei.

A través de sus redes, el exministro de Defensa sostuvo: "El Gobierno anunció una reforma laboral y tributaria sin abrir instancias de diálogo ni de construcción colectiva con los sectores que se verán directamente afectados: trabajadores, sindicatos y pymes".

"Se trata de una iniciativa que, en lugar de adecuar las leyes a los nuevos desafíos del mundo del trabajo, avanza en la quita de derechos conquistados, debilitando las condiciones laborales y profundizando la precarización", aseveró.

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, Taiana propuso avanzar en la modificación del sistema laboral que contemple nuevas formas de empleo y que integre el trabajo digital. Además, sostuvo que la propuesta diseñada por la administración libertaria "retrocede en derechos conquistados".

Una reforma sin retroceder

"La Argentina necesita una reforma laboral, sí, pero no una que retroceda en derechos, sino una que los amplíe. Una reforma que contemple las nuevas formas de empleo, el trabajo digital, las economías del cuidado y los desafíos de la automatización; que promueva la creación de empleo digno, con protección social, estabilidad y salarios justos", subrayó.

"El país no puede avanzar sobre la base del ajuste y la desprotección", agregó.

Concluyó señalando que "la verdadera modernización no consiste en flexibilizar al trabajador, sino en construir un marco laboral más justo, inclusivo y solidario, que impulse la productividad sin resignar derechos. Solo una reforma progresiva, fruto del consenso social, podrá fortalecer el empleo y garantizar un futuro con dignidad para todos".