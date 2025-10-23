Javier Milei, en el cierre de campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

El presidente Javier Milei sostuvo hoy en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la cuidad de Rosario que en la selecciones legislativas nacionales de este domingo hay que votar para "defender todo el camino recorrido" y consideró que tras luego de ese día "va a cambiar en serio la Argentina".

"O caminamos a las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista, por eso esta elección del domingo es tan importante", sostuvo el mandatario ante una gran cantidad de militancia libertaria que se reunió en el Parque España. Y señaló: "A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina".

"Dicen algunos que las elecciones de medio término son irrelevantes, eso es lo que les quieren hacer creer los políticos, quieren formar la apatía, vamos a darle vuelta las urnas", enfatizó en otro tramo de su discurso.

También apuntó duro contra la candidata a diputada nacional por Santa Fe de Fuerza Patria Caren Tepp. "Se presenta una usurpadora de tierras, una candidata que dice alegremente que no quiere una Argentina que sea potencia, en el fondo quiere una Argentina de pobres", lamentó.

Y agregó: "Nosotros queremos una Argentina potencia, con prosperidad, solo un país grande y rico puede generar prosperidad".

“Durante décadas vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido, lo único que hacían era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores, se atacaban las consecuencias y no las causas”, planteó Milei.

En cambio dijo que su gobierno está "atacando de raíz todos los problemas que hundieron a la Argentina en un 60% de pobreza".

Acompañaron al mandatario los ministros de su Gabinete y candidatos de distintas provincias del país para la votación de este domingo, como Virginia Gallardo (Corrientes) y Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos). También estuvo el postulante a diputado nacional por la provincia de Santa Fe Agustín Pellegrini, para quien Milei pidió el voto durante su exposición, aprovechando que estaba en Rosario.

Durante gran parte de su mensaje, Milei defendió su casi dos años de gestión: "En 2023, los argentinos dijeron basta. Cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos”, remarcó.

"Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina", insistió.

Y sobre el final de su discurso, pidió: "Necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. Tienen que tener conciencia que si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes. No desperdicien esta oportunidad”.