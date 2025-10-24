PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
24 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Club de caza y pesca Villa Cristina
Elecciones
Panamericano de pádel
Torneo Regional Amateur
tráfico de fentanilo
Ruta 51
Elecciones legislativas Salta
elecciones de octubre
Club de caza y pesca Villa Cristina
Elecciones
Panamericano de pádel
Torneo Regional Amateur
tráfico de fentanilo
Ruta 51
Elecciones legislativas Salta
elecciones de octubre

DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Schiaretti y un cierre con tono federal en Córdoba

El candidato de Provincias Unidas pidió el voto cordobés.
Viernes, 24 de octubre de 2025 01:37
Schiaretti pidió apoyo "para cambiar el rumbo del país".
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Juan Schiaretti cerró su campaña como candidato a diputado nacional por Provincias Unidas con un acto en la Plaza de la Música, acompañado por el gobernador Martín Llaryora y los integrantes de su lista. Bajo un intenso calor, el exmandatario cordobés instó a "no quedarse en casa" y a votar para "decirle al Presidente que cambie el rumbo del país".

Durante su discurso, Schiaretti defendió el federalismo y cuestionó las políticas del Gobierno nacional. "No somos delegados de un porteño, por más que sea el Presidente. Yo soy Córdoba", afirmó, en alusión a los candidatos libertarios. También criticó la gestión económica de Javier Milei, asegurando que "en lugar de corregir su plan fracasado, fue a pedir un salvataje a Estados Unidos".

Pidió el respaldo de los cordobeses "para llevar sensatez y sentido común al Congreso" y remarcó que en Córdoba se gobierna "con equilibrio fiscal, pero cuidando a la gente y fomentando la producción y el trabajo".

A su turno, Llaryora destacó lo ajustado de la elección en esa provincia y convocó a movilizarse para "que Córdoba pegue un grito federal". Dijo que Schiaretti "llevó una elección imposible a una que está para ganar" y advirtió que "el único que puede hacerlo es Juan Schiaretti".

El cierre de campaña consolidó el mensaje de Provincias Unidas: defensa del interior, equilibrio económico con sensibilidad social y rechazo al rumbo actual del país.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD