¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
27 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Alcaidía Judicial
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Alcaidía Judicial
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

La Libertad Avanza será primera minoría junto al PRO con casi 110 diputados

De todas maneras, el oficialismo necesitará acuerdos con otros bloques dialoguistas.
Lunes, 27 de octubre de 2025 00:29
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Libertad Avanza junto a sus aliados serán la primera minoría en la Cámara de Diputados con mas de 100 diputados, pero deberá hacer acuerdos con otros bloques dialoguistas para poder sancionar las leyes.

Por su parte, el peronismo mantendrá 98 legisladores.

Tendrá 82 diputados propios

El oficialismo tendrá 82 diputados propios con lo cual consiguió mas del doble los diputados que tiene hasta diciembre, que sumados a los 22 legisladores que tendrá el pro, y 6 radicales, tendrá 110 legisladores.

De todas maneras, la Libertad Avanza necesitará acuerdos con otros bloques dialoguistas que siempre acompañaron al oficialismo como Innovación Federal que tendrá entre 7 y 8 diputados, Producción y Trabajo que tendrá 3 legisladores e Independencia que tendrá 3 integrantes.

Provincias Unidas que alcanzaría unos 20 representantes, aunque sus gobernadores perdieron en todas las provincias

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD