Macri, tras la cumbre en Olivos con Milei: “Confío en que el Gobierno iniciará una etapa de reformas después del 27”

El expresidente Mauricio Macri se refirió este sábado a la cumbre que mantuvo el viernes con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y se mostró confiado en que, una vez superadas las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno avanzará con una agenda de "reformas estructurales importantes". A través de un mensaje en sus redes sociales, el líder del PRO llamó a la unidad para impulsar desde el Congreso los cambios que "el país necesita".

"La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes", afirmó Macri, confirmando la sintonía del encuentro.

El mensaje del exmandatario llega tras la segunda reunión en menos de una semana con Milei, un acercamiento que busca consolidar un apoyo político para el oficialismo en un momento de fragilidad, marcado por las turbulencias económicas y el escándalo por el caso Espert.

En su publicación, Macri agregó: "Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite". Este llamado a la unidad post-electoral es la confirmación del pacto que ambos líderes sellaron en la reunión, de la que también participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir", concluyó el referente del PRO.

El encuentro, que fue revelado por el propio Milei, se extendió por una hora y media y sirvió para "acordar trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios", según palabras del actual Presidente.