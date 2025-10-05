¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
5 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Feriados 2025
Encuesta nacional
Federal A
José Luis Espert
José Luis Espert
Liga Profesional de Fútbol
Virgen de Luján
Asesinato en Moreno
Antisemitismo
Incendio de pastizales
Feriados 2025
Encuesta nacional
Federal A
José Luis Espert
José Luis Espert
Liga Profesional de Fútbol
Virgen de Luján
Asesinato en Moreno
Antisemitismo
Incendio de pastizales

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Masiva demostración de fe: pese a la lluvia, cientos de miles de fieles marcharon a Luján

La manifestación religiosa, que se consolidó como una de las más convocantes del país, atravesó seis municipios bonaerenses.
Domingo, 05 de octubre de 2025 19:41
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Pese a la lluvia de las últimas horas, una multitud de devotos completó la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, tras una caminata de más de sesenta kilómetros hasta la Basílica de la Virgen Patrona de la Argentina. 

Notas Relacionadas

El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó la misa de cierre este domingo, donde emitió un mensaje de realismo y esperanza ante la adversidad que atraviesa el país.

Cuerva sentenció que a muchos argentinos "les pesa la pobreza y las consecuencias del narcotráfico", pero llamó a la feligresía a no rendirse ni tomar “atajos tramposos”. “Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir, que sienten el peso de la pobreza, del narcotráfico, de la enfermedad y la soledad", afirmó García Cuerva ante los miles de fieles congregados. 

El Arzobispo remarcó el valor de la fe, al asegurar que los peregrinos caminaron también por los más afectados "porque no queremos ser un pueblo indiferente”.

"Caminar con esperanza"

Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, la fe se presentó como el sostén frente a la adversidad. El Arzobispo subrayó que “caminar con esperanza es no dejarnos ganar por el desaliento y la tristeza, es seguir adelante aunque la violencia y la injusticia parezcan imponerse”. El líder religioso citó también al papa Francisco y a León XIII, destacando que la esperanza se funda en el amor y el encuentro.

Cuerva concluyó con una promesa: “No aflojamos y nos comprometemos a no abandonar los sueños de construir un país más justo y fraterno", e instó a los creyentes a seguir “unidos, mirando con misericordia a quienes más sufren”.

La procesión, que se consolidó como una de las más convocantes del país, partió el sábado desde el Santuario de San Cayetano en Liniers, luego de una misa central a las 7, y atravesó seis municipios bonaerenses.

Para asistir a los cientos de miles de caminantes, las autoridades dispusieron un amplio operativo que incluyó 63 puestos de apoyo gratuitos con hidratación, sanitarios y servicios de emergencia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD