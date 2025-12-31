Mientras Argentina se prepara, en otras partes del mundo ya reciben el Año Nuevo

Las celebraciones de Año Nuevo comenzaron a recorrer el planeta este miércoles cuando el remoto atolón de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, se convirtió en el primer lugar en dar la bienvenida al 2026 a las 10:00 GMT. Desde allí, las festividades avanzarán hacia el oeste mientras miles de millones de personas se preparan para despedir un 2025 marcado por conflictos geopolíticos, crisis climáticas y tensiones económicas.

En Sydney, la autoproclamada “capital mundial del Año Nuevo”, cientos de miles de espectadores comenzaron a congregarse junto al puerto para presenciar nueve toneladas de fuegos artificiales. Sin embargo, las festividades tendrán un tono sombrío: apenas dos semanas después del tiroteo masivo en Bondi Beach que dejó 15 muertos, las celebraciones incluirán un minuto de silencio mientras el icónico puente del puerto se iluminará de blanco en símbolo de paz. “La alegría que usualmente sentimos al inicio de un nuevo año está atenuada por la tristeza del viejo”, declaró el primer ministro Anthony Albanese.

Las celebraciones continuarán hacia el oeste: más de dos millones de personas se esperan en la playa de Copacabana en Brasil para lo que las autoridades llaman la fiesta de Año Nuevo más grande del mundo, mientras que Hong Kong canceló su tradicional espectáculo de fuegos artificiales en Victoria Harbour en homenaje a las 161 víctimas de un incendio en noviembre.

Los países en donde ya es 2026

Mientras que en la Argentina el último día del año recién comienza, muchos países tienen otro huso horario y ya están festejando el 2026. Se trata de Kiribati, Samoa, Tonga, Nueva Zelanda, Fiyi y Kamchatka y Chukotka, en el este de Rusia.

De todas estas regiones, la primera el recibir el nuevo año fue Kiribati, ubicado en el Océano Pacífico central, que siempre es el primer lugar en el mundo en celebrar el Año Nuevo ya que tiene la zona horaria más adelantada del planeta.