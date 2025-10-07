YPF ahora permite pagar en dólares desde su app: cómo funciona la nueva opción

YPF sumó una nueva forma de pago digital que promete cambiar la experiencia de sus clientes.Desde esta semana, quienes utilicen la App YPF podrán abonar sus consumos en dólares estadounidenses, tanto en la carga de combustible, como en las Tiendas FULL y los servicios de YPF Boxes, disponibles en toda la red de estaciones del país.

La medida amplía la oferta de medios de pago que ya ofrecía la compañía a través del sistema Dinero en Cuenta (DeC), y apunta a modernizar y diversificar las alternativas disponibles para los usuarios.

Cómo funciona el sistema

Según detalló la empresa, los usuarios que tengan habilitado Dinero en Cuenta y posean una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre podrán transferir fondos a la cuenta corriente en USD de YPF Digital (YDI) en el Banco Santander.

De esta forma, el saldo queda disponible para realizar consumos dentro del ecosistema YPF, sin necesidad de usar efectivo ni realizar operaciones de cambio.

El presidente de YPF Digital, Guillermo Garat, explicó que la nueva función “brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos en nuestras estaciones de servicio”. Además, destacó que la compañía “busca innovar permanentemente en la experiencia digital de los usuarios”.

Transparencia y seguridad

La empresa señaló que el sistema es ágil, seguro y respaldado por el Banco Santander. Cada vez que el cliente efectúe una transacción, la aplicación mostrará el monto equivalente en pesos, junto con el tipo de cambio de referencia, que será el dólar comprador del Banco Nación.

Es importante aclarar que esta modalidad no implica una operación cambiaria, ya que YPF no compra ni vende divisas. Los fondos en dólares solo pueden usarse dentro de la app para pagar servicios de la red YPF.

Restricciones y reintegros

La función tiene limitaciones específicas:

* No permite retiro de efectivo.

* No admite transferencias a terceros.

* No se pueden realizar pagos combinados (parte en pesos y parte en dólares).

En caso de requerirse una devolución, el reintegro se acreditará únicamente en la misma cuenta bancaria desde la que se hizo el fondeo original.

Con esta incorporación, YPF reafirma su estrategia de digitalización del consumo energético y su apuesta por integrar soluciones financieras propias en un contexto donde los usuarios buscan cada vez más opciones para gestionar sus gastos con autonomía y seguridad.