Macri salió con gesto serio de Olivos tras la salida de Francos

La reconfiguración del Gabinete que se oficializó mientras el Presidente cenaba con Mauricio Macri marca el avance de un gabinete más "puro" de La Libertad Avanza y reduce el margen para eventuales desembarcos del PRO en puestos clave.

La postal final de la noche fue elocuente: Macri se retiró con gesto serio, tras una reunión exprés, sin la satisfacción que transmitió en encuentros previos. No fue una cena distendida. Hubo milanesas, repaso del escenario político y planteos críticos del expresidente sobre la gestión, pero sin garantías de que sus sugerencias sean tomadas. La salida de Francos —el interlocutor más dialoguista del oficialismo y figura clave en los puentes con gobernadores y aliados— no le resultó precisamente una buena noticia al fundador del PRO.

Francos había sido, desde la campaña, el funcionario más cercano al ecosistema político tradicional. Con él, los gobernadores, legisladores y referentes partidarios encontraban un canal de diálogo y negociación. Su renuncia —precedida por días de versiones y cerrada de manera abrupta en plena velada en Olivos— representa un cambio de fase: la nueva etapa estará menos vinculada a la búsqueda de consensos amplios y más alineada a un poder concentrado en el círculo libertario, con Santiago Caputo ganando peso en la arquitectura estratégica.

La caída del ministro del Interior, su hombre de confianza Lisandro Catalán, completa el cuadro. Con ambos fuera, el Gobierno apuesta a un esquema más homogéneo, marcado por una impronta libertaria sin matices y con escasas posibilidades de que figuras del PRO ocupen casilleros centrales. Macri, que en más de una oportunidad sugirió nombres y perfiles para fortalecer el elenco, vio en la salida de Francos una señal contraria a sus aspiraciones de influencia.

"Que pueda gobernar sin condicionamientos", escribió Francos al anunciar su salida. La frase se leyó como gesto de respaldo, pero también como admisión de que el nuevo ciclo prescinde de su estilo de construcción. Desde la Casa Rosada destacan que la fase que inicia será la de las "reformas de fondo", con mayor verticalidad y menor negociación, tras haber encaminado la Ley Bases y otros paquetes legislativos.

Mientras Milei insistió en público en ponderar el rol de Macri como consejero —"algunos de sus consejos fueron importantes", dijo—, en privado la sensación fue distinta: más tensión que coincidencias, y un expresidente consciente de que su margen de incidencia se achica. La política argentina entró anoche en una nueva configuración.