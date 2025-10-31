PUBLICIDAD

Nacionales

Milei y Macri cenaron en la Quinta de Olivos en medio de los cambios del Gabinete

"Nada, nada, chau", fue lo único que dijo el líder del PRO a la salida de su encuentro con el Presidente en la residencia de Olivos. 
Viernes, 31 de octubre de 2025 22:35
Mauricio Macri cenó con Milei y se retiró evitando hacer declaraciones. Foto: Capturas de videos
El presidente Javier Milei compartió esta noche una cena en la Residencia de Olivos con el ex mandatario y líder del PRO, Mauricio Macri, en medio de las versiones de cambios en el Gabinete y la búsqueda de consensos por parte del Gobierno para concretar reformas estructurales.

El ex presidente ingresó a la Quinta de Olivos pasadas las 19.30 por el túnel ubicado en el ingreso de Avenida Libertador. De la cena participaría también la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El encuentro duró aproximadamente dos horas, indicó TN, y durante ese tiempo Guillermo Francos y Lisandro Catalán presentaron sus renuncias como jefe de Gabinete y Ministro del Interior, respectivamente. 

Al salir de su reunión con el Presidente, Macri evitó hablar con la prensa, y en un breve contacto con el canal A24 dijo "nada, nada, chau, chau...". Según allegados, el expresidente no esperaba que el PRO pudiera sumar nombres en el nuevo Gabinete.

Además, el encuentro ocurrió horas después de que siete diputados del PRO anunciaran su desembarco en las filas de La Libertad Avanza. Se trata de Damián Arabia y seis legisladores que responden directamente a la ministra y senadora electa Patricia Bullrich, como los casos de Silvana Giúdici y Laura Rodríguez Machado.

 

 

Temas de la nota

