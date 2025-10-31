PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
1 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Secretaría de Deportes de Salta
Regional de rugby
Gobierno Nacional de Javier Milei
Gobierno Nacional de Javier Milei
Secretaría de Deportes de Salta
Regional de rugby
Gobierno Nacional de Javier Milei
Gobierno Nacional de Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Lisandro Catalán, hombre de confianza de Guillermo Francos, también se va del Gobierno

Presentó su renuncia como ministro del Interior tras la salida de Guillermo Francos; agradeció a Milei y dijo que seguirá apoyando a La Libertad Avanza.
Viernes, 31 de octubre de 2025 21:44
Lisandro Catalan.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, también presentó esta noche su renuncia al cargo, una dimisión que se produce en sintonía con la salida de su referente político, el ahora exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

Notas Relacionadas

"Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción", comunicó Catalán a través de un posteo en su cuenta de la red social X.

El ahora exministro agradeció al presidente Javier Milei "la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos".

A pesar de su salida, Catalán aseguró que continuará respaldando al oficialismo: "Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD