Lisandro Catalán, hombre de confianza de Guillermo Francos, también se va del Gobierno

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, también presentó esta noche su renuncia al cargo, una dimisión que se produce en sintonía con la salida de su referente político, el ahora exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

"Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción", comunicó Catalán a través de un posteo en su cuenta de la red social X.

El ahora exministro agradeció al presidente Javier Milei "la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos".

A pesar de su salida, Catalán aseguró que continuará respaldando al oficialismo: "Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina".