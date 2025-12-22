PUBLICIDAD

29°
22 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Siniestro vial y amenaza
Navidad
Turismo
Primera Nacional
causa contra Kila Gonza
Cristina Kirchner
Nacionales

La salud de Cristina Kirchner: nuevo parte médico destaca una evolución sin complicaciones

La expresidenta fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 15:41
La ex presidenta Cristina Kirchner continuaba con evolución favorable luego de haber sido internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informó el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico.

Según el comunicado, “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”

El parte detalló que “la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

Asimismo, se indicó que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”, de acuerdo al informe firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Dra. Marisa Lanfrandoni. 

 


 

 

 

 

