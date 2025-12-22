La salud de Cristina Kirchner: nuevo parte médico destaca una evolución sin complicaciones

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La ex presidenta Cristina Kirchner continuaba con evolución favorable luego de haber sido internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informó el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico.

Según el comunicado, “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”

El parte detalló que “la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

Asimismo, se indicó que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”, de acuerdo al informe firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Dra. Marisa Lanfrandoni.



